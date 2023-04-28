Росія застосувала нову тактику ракетних ударів: в ISW пояснили, в чому її особливість

Російські війська використовують нову тактику, щоб ускладнити здатність української ППО виявляти ракети.

Нову тактику росіяни використовували під час удару по Миколаєву 27 квітня. Про це повідомляють аналітики з американського Інституту вивчення війни.

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Так, росіяни завдали чотири ракетних удари по Миколаєву. Українські джерела повідомили, що окупанти скеровували ракети, використовуючи різні особливості рельєфу, різну висоту пуску та численні зміни траєкторії, щоб ускладнити їх виявлення українською ППО.

Міністерство оборони Росії визнало, що російські війська завдали високоточного ракетного удару морського базування великої дальності.

Росіяни можуть відновити ракетний терор

Раніше аналітики ISW констатували, що ракетна кампанія Росії, спрямована на енергетику, провалилась. Тому окупанти відмовилися від цієї спроби.

Проте російські збройні сили зберігають спроможність відновити свою ракетну кампанію, якщо захочуть. При цьому вони можуть застосувати таку тактику, щоб зберегти свої запаси високоточних ракет.

Вночі 28 квітня росіяни здійснили нову масовану атаку по Україні. Сили ППО збили 21 ракету з 23. На жаль, були влучання в Умані та Дніпрі. Є загиблі.