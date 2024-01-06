Втратити дім вдруге: на Херсонщині росіяни влучили у модульне містечко
Джерело:Херсонська ОВА
Росіяни продовжують атакувати мирні українські міста. Цього разу під ударом опинилось модульне містечко для переселенців на Херсонщині.
Ворог атакував Тягинську громаду Херсонської області. Внаслідок обстрілу є значні руйнування.
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Там жили переселенці
Внаслідок обстрілу знищено будівлю сільради, модульні будиночки, де мешкали внутрішньо переміщені особи, склад з гуманітарною допомогою, а також приватні автівки.
Наслідки удару можна побачити на фото. Руйнування дійсно значні. Росія не припиняє обстрілювати Херсонську область. Там без обстрілів не минає жодного дня. До прикладу протягом 5 січня противник здійснив 112 обстрілів, випустивши 671 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації, з них – 1 ракетний.
Росіяни вдарили по модульному містечку / Фото Херсонської ОВА
Росіяни вдарили по агропідприємству в Інгульці
- Росіяни продовжують завдати ударів по прифронтових містах. Під ударом ворога 5 січня опинилось село Інгулець, що на Херсонщині. Росіяни продовжують крити Херсонську область вогнем. Цього разу окупанти завдали ракетного удару по аграрному підприємству у селі Інгулець.
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- Травм зазнав 60-річний житель. Потерпілому надали медичну допомогу у лікарні, надалі він лікуватиметься амбулаторно.