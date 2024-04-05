Росіяни заявили про свій вхід у передмістя Часового Яру: як відреагували ЗСУ

5 квітня 2024, 12:05
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Джерело:

Reuters

Пропаганда Кремля повідомила про нібито появу російських окупантів у передмісті Часового Яру. Речник Східного командування ЗСУ Андрій Задубінний заперечив цю інформацію та пояснив ситуацію.

Андрій Задубінний дав зрозуміти, що інформація від окупантів щодо появи російських військових у передмісті населеного пункту Часів Яр на Донеччині не відповідає дійсності. Речник закликав не вірити вкидам з боку противника.

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Що сказали у ЗСУ

Андрій Задубінний заперечує інформацію від росіян щодо появи окупантів у передмісті Часового Яру. За його словами, в районі цього міста точаться бої.

Ситуація там дуже складна, бої тривають, але їх (росіян – 24 Канал) там немає. Не вірте російським повідомлення,
– наголосив спікер.

Що цьому передувало

Про нібито появу росіян біля Часового Яру заявив любитель "русского міра" Ян Гагін. Він є радником терориста Дениса Пушиліна, який очолює незаконно створене Росією квазіутворення на тимчасово окупованій частині Донбасу.

Цієї п'ятниці, 5 квітня, Гагін заявив, що загарбникам нібито залишається до міста десь близько пів кілометра. А потім він сказав, що російські військові буцімто вже перебувають у передмісті Часового Яру.

Що кажуть про Часів Яр

  • Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко нещодавно у коментарі 24 Каналу пояснив, чому росіяни хочуть захопити Часів Яр. За його словами, окупанти прагнуть заволодіти панівною висотою, щоб потім сформувати плацдарм для подальшого наступу.
  • Як зауважив Федоренко, загарбники не шкодують техніки, боєприпасів та особового складу при наступах на Часів Яр. Тому у цьому районі тривають жорсткі бої. Однак Сили оборони відбивають атаки противника.
  • Не так давно аналітики з Інституту вивчення війни заявили про створену ЗСУ на підступах до цього міста значну оборону, яку окупантам важко буде пробити. На думку експертів, найближчими місяцями немає перспектив оточення Часового Яру загарбниками.

Автор: Петро Залива