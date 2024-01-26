Їм потрібна "легенда": окупанти раптово анонсували повернення підбитого "Ростова-на Дону"

Восени минулого року ЗСУ завдали влучного удару по судноремонтному заводу у Севастополі. Унаслідок атаки були пошкоджені ВДК "Мінськ" і підводний ракетоносій "Ростов-на-Дону".

Це була унікальна операція, адже вперше в історії Україна застосувала крилаті ракети для ураження підводного човна.

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Роспропаганда знайшла нового "героя"

Експерти зазначали, що відновити обидва судна важко і економічно не вигідно. Ворог тоді вперто заявляв лише про "незначні пошкодження", хоча супутникові знімки свідчили цілком про інший, кепський стан справ у російських кораблів.

І ось майже через півроку після ганебної для окупантів втрати, вони раптово знову згадали за свій "Ростов" і почали анонсувати його відновлення.

: Підводний човен "Ростов-на Дону" був одним із чотирьох підводних човнів, здатних стріляти крилатими ракетами, якими росіяни били по Україні.

Так, пропагандистські ЗМІ взялися розповідати, що на території "Севморзаводу" триває ремонт "Ростов-на-Дону". І вже у червні 2024 цей човен буде готовий до повернення у лави флоту.

У такий спосіб окупанти планують витратити на відновлення судна 9 місяців. Наразі невідомо, скільки грошей на це пішло і ще піде. Хоча можна припустити, що сума таки чималенька.

Зауважимо, що знімки зруйнованого човна говорять про те, що він отримав дуже серйозні пошкодження. Зокрема, судно мавло пробоїни по центру корпусу і в носовій частині. Тому не слід виключати, що заяви пропагандистів про відновлення "Ростова" можуть бути черговими махінацями, спрямованими на те, аби показати нібито "неефективність" далекобійних ракет, переданих Заходом, проти російського "непробивного" флоту.

Ураження судноремонтного заводу у Севастополі: що відомо