Росіяни займаються рекетом на Херсонщині, – СБУ

Служба безпеки України продовжує майстерно перехоплювати телефонні розмови російських ворогів. Вони вкотре доводять українцям, з якими підлими й ницими істотами маємо справу.

Цього разу перехопили розмову загарбника з його дружиною, розповідав про те, як вони займаються рекетом на тимчасово окупованій Херсонщині. При цьому сам він з незаконної квазіреспубліки у Донецьку.

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Наш блокпост – нормально, а сусіди начудили… Почали гроші в українців "трясти". Тисяча рублів проїзд,

– казав він до жінки російською.

При цьому розповідав, що у вільний час вони сильно пиячать, починаються перестрілки та "поножовщина" одних з іншими.

Ворог "самоліквідовується"

У розмові окупанта з дружиною він розповідає, що таким чином відбувається їхня "самоліквідація".

"Понажирались… "Дах" у всіх вже їде потихеньку… На одному блокпосту перестріляли один одного, на другому – порізали один одного", – каже ворог крізь численні матюки в лексиконі.

Ба більше, він навіть пообіцяв жінці, що нібито буде вдома до 9 травня. В СБУ, щоправда, не знають, який саме рік він мав на увазі.

Напевно, він забув уточнити, що найбільш імовірно, повернеться у пластиковому пакеті. Бо якщо його не знищать українські захисники, то високі шанси, що це зробить хтось із вояків "найсинішої" армії світу – після чергової пляшки горілки,

– кажуть в СБУ.

Ви маєте почути розмову окупанта від СБУ

Що ще кажуть вороги в перехоплених розмовах

СБУ часто публікує розмови російських загарбників різного змісту з їхніми родичами, друзями чи знайомими. Наприклад, розповідають про мародерства солдатів із Чечні, що воюють на боці росіян. Один з російських окупантів, який перебуває на Херсонщині, скаржиться знайомому телефоном, що чеченці вкрали у нього пістолет.

Крім того, росіяни цинічно хизуються своїми звірствами, які чинять на нашій землі. У телефонній розмові російський командир розповідав жінці, як загарбники вбили матір на очах дітей. Та сприйняла злочин спокійно і почала його навіть виправдовувати, що не вкладається в голові.

Розповідають і про те, що українці чинять російським окупантам сильний та масштабний опір. Визнають, що це їх деморалізує. Вони в паніці, критикують своє командування. Також стверджують, що воно їх кинуло і пиячить. В той час українці б'ють по загарбниках всіма можливими засобами.

Ви маєте знати, що відбувається на Херсонщині: дивіться відео