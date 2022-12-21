Мінус 16 мільйонів доларів: росіяни збили свій же літак Ка-52 "Алігатор"

Окупанти на полі бою втрачають не тільки особовий склад, а й десятки одиниць військової техніки та авіації щодня. Зокрема, у ЗСУ повідомили, що росіяни збили свій же бомбардувальник, який коштує сотні мільйонів рублів.

За 300 днів повномасштабної війни Росія втратила 282 літаків та 267 гелікоптерів. Очевидно, що серед цієї кількості літальних апаратів є ті, які окупанти ліквідували власноруч – без допомоги Повітряних Сил ЗСУ. Скажімо, 21 грудня, стало відомо, що ще на початку місяця в путінському арсеналі стало на один вертоліт Ка-52 менше. І це завдяки діям "другій армії світу".

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Російська ППО "дуже надійна"

Як інформують у ЗСУ з посиланням на телеграм-канали, ворожа протиповітряна оборона, замість ракет та безпілотників, ліквідовує свої ж літальні апарати. Цей інцидент зі збиттям Ка-52, які ще називають "Алігаторами", стався на Запоріжжі.

Власне, екіпаж російського зенітного гарматно-гарматного комплексу Панцирь-С1 блискуче вночі відпрацював по власному ж літальному апаратові. Варто зазначити, що, на жаль, екіпаж "Алігатора", що був всередині Ка-52, – вижив. Однак, вочевидь, це скоро виправлять Збройні Сили.

Російське ППО воно таке. Збити ракету – ніт, а збити власний гелікоптер чи літак – так! Ми за другий варіант. А поки що весь екіпаж зенітчиків "запрошуємо на святкову вечерю" на їх честь,

– пожартували у СтратКомі ЗСУ.

Окрім того, там опублікували світлини збитого літального апарата Ка-52 "Алігатор".



Росіяни збили свій же літак Ка-52 / Фото з телеграм-каналів

Орієнтовна вартість ударного гелікоптера Ка-52 "Алігатор" 16,1 мільйона доларів або 484 мільйони рублів.



Окупанти збили свій літак, що коштує дуже дорого / Світлина з телеграм-каналів

У Росії закінчуються боєприпаси

Фактично російські загарбники роблять усе для того, аби ця війна закінчилась їхньою поразкою. Вони власноруч зменшують свої запаси озброєння, якого і так не багато. Американські аналітики зазначають, що у ворожої армії, зокрема, закінчуються артилерійські боєприпаси.