Виробництво збільшили у кілька разів: авіаексперт назвав "больові точки" для знищення КАБ

У ГУР повідомили, що росіяни у кілька разів збільшили виробництво керованих авіабомб. Однак наразі застосування обмежене кількістю літаків Су-34, якими їх можуть доставляти.

Про це 24 Каналу сказав авіаційний експерт Костянтин Криволап, зауваживши, що Су-34 перебувають на аеродромах "Міллерово", "Морозовськ" та "Балтимор", які розташовані ближче до українського кордону. Також ворог нарощує виробництво "Іскандерів".

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Як протистояти ударам КАБами

Авіаційний експерт зауважив, що якщо літаки Су-34 базуватимуться на інших аеродромах, то на них неможливо робити регламентні роботи, обслуговування літаків, тобто там є проблеми.

Росіяни будуть змушені повертатися на аеродроми "Міллерово", "Морозовськ" та "Балтимор". Україні треба зброя, якою можна бити по цих аеродромах. Всі інші – не такі важливі з погляду можливостей та ефективності,

– мовив Криволап.

Су-34 – це найефективніша платформа росіян для ударів КАБами, але також авіаційні удари окупанти можуть завдавати за допомогою Су-24М, яких у Росії доволі багато.

Проте літаки Су-24М вже застарілі. Росіяни використовують переважно версію розвідника Су-24МР. Втім, навряд чи росіяни почнуть активно використовувати Су-24 для бомбардувань, тому що вони наражатимуться на серйозні ризики знищення.

Їх можна використовувати для скидання КАБів, але це нова логістика, аеродроми треба пристосувати для їх використання. Це додаткові проблеми,

– зазначив авіаційний експерт.

Він пояснив, наскільки Patriot могли б обмежити можливості росіян використовувати КАБи.

Якщо керовані авіабомби скидають з відстані 40 кілометрів від лінії бойового зіткнення, щоб на 50 – 60 кілометрів закинути бомбу, то тоді Patriot, який діє по таких цілях на відстані 160 кілометрів, повинен бути розташований на дистанції до 120 кілометрів від лінії бойового зіткнення,

– розповів Криволап.

Це крайня дистанція, з якою може працювати Patriot, але кожне включення фіксуватиметься і тоді ракети Х-31П та "Іскандери" наземного базування діставатимуть до цих системи ППО, тож їх треба досить серйозно захищати. Крім того, Patriot може працювати одночасно й по аеродинамічних, й по балістичних цілях, але це спричинятиме додаткові ризики.