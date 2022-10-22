Вперше за десятиліття: Росія залучила радянські технології, щоб полагодити переправу у Херсоні

Завдяки успішним ударам ЗСУ росіяни на Херсонщині втратили можливість пересуватися мостами через Дніпро. Натомість окупанти шукають альтернативних способів переправи.

Російські військові завершили будівництво баржевого мосту поряд із пошкодженим Антонівським мостом. Про це повідомили у розвідці Міноборони Великої Британії, передає 24 канал.

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Росіяни вперше за десятиліття збудували міст з барж

Окупанти у своїх намаганнях хоч якось налагодити сполучення між правим та лівим берегами Дніпра не мають іншого виходу, як згадувати старі технології.

Використання важких мостів-барж майже напевно було включено до радянського планування операцій у Європі. Цілком імовірно, що російські військові використали мости такого типу вперше за десятиліття,

– зазначили у британській розвідці.

Чому переправа через Дніпро така важлива для окупантів

Використання цивільних барж, ймовірно, дає Росії додаткові матеріальні та матеріально-технічні можливості. Адже під час вторгнення вона втратила значну кількість військового мостового обладнання та інженерного персоналу.

Якщо баржевий міст буде пошкоджений, майже напевно Росія прагнутиме швидко відремонтувати або замінити пошкоджені ділянки, оскільки їхні сили та пункти перетину річки Дніпро зазнають дедалі більшого тиску в Херсоні,

– мовиться у повідомленні британського Міноборони.

Вибухи біля Антонівського мосту

Пізно ввечері 21 жовтня у Херсонщині прогриміли вибухи. За попередніми даними, вони пролунали в районі Антонівського мосту.

Місцеві повідомляли, що у районі Антонівського мосту спалахнула пожежа, яку "нема кому гасити".

У ніч на 21 жовтня біля Антонівського мосту також пролунали вибухи. Як повідомив херсонський активіст Володимир Молчанов, внаслідок удару була пошкоджена баржева переправа, яку спорудили окупанти.

Росіяни заявили про жертви серед цивільних мешканців. Однак, на думку Молчанова постраждати могли лише зрадники України й самі росіяни.

Ситуація на Херсонщині: останні новини

Українські військові продовжують знищувати ворога на Півдні. Лише за минулу добу захисники нашої держави завдали чимало ударів по окупантах, позбавивши їх складів зі зброєю та літака.

Російські окупанти продовжують втікати з Херсонщини. Зокрема, у Бериславі припинили діяльність усі органи окупаційної влади.

Росіяни продовжують депортувати українців із Херсонщини. Зокрема, окупанти вивозять дітей з притулку у Херсоні.

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