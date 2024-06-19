Росіяни жорстоко вбили українського воїна на Донеччині: вдалося встановити його особу

Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про встановлення особи обезголовленого українського військового на Донеччині. Наразі ім'я загиблого не розголошується через процедури підтвердження його даних.

Водночас ідентифіковано російських командирів, потенційно відповідальних за цей злочин, і ведуться перевірки. Костін наголосив, що цей випадок є черговим доказом зневаги Росії до міжнародного права та моралі.

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Що відомо про жорстоко вбитого українського воїна на Донеччині

Костін повідомив, що встановлено особу українського військового, про жорстоке вбивство якого на Донеччині стало відомо вчора.

Наразі ми не можемо назвати його імені, адже тривають процедури для остаточного підтвердження його даних,

– зазначив він.

Також Костін також зазначив, що ідентифіковано російських командирів, які потенційно відповідальні за обезголовлення українського захисника. Ведеться комплекс заходів для перевірки цієї інформації.

"Цей факт є ще одним підтвердженням, що повна зневага до міжнародного права та загальнолюдської моралі – це державна політика країни-агресора Росії. Кожен світовий лідер, який тисне руку Путіну, повинен усвідомлювати, що тисне руку особі, яка толерує варварські вбивства", – наголосив генпрокурор.

Нагадаємо, що Костін 18 червня заявив про жорстоку страту українського військового на Донеччині. За його словами, ворожі командири віддали наказ не брати українців у полон, а вбивати їх з винятковою жорстокістю.

Як на жорстоке вбивство відреагував Лубінець

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що звірства, які чинить Росія, є свідомою та цілеспрямованою політикою агресора. Він підкреслив, що нелюдське ставлення до полонених та страти для залякування відбуваються постійно.

Лубінець зазначив, що такими діями окупанти не просто порушують Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими, але й намагаються зламати всю архітектуру світового порядку. Він назвав ці вчинки росіян варварською жорстокістю та надзвичайним садизмом.

"Росія випробовує світ на міцність, дивлячись, наскільки далеко їй дозволять зайти у своїй кровожерливості. Закликаю наших партнерів діяти рішуче, аби Росія понесла покарання!" – підсумував він.

До слова, раніше Лубінець говорив, що Росія продовжує убивати українських полонених через "беззубу" позицію ООН та МКЧХ.