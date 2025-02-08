Росіяни зменшили піхотні, але активізували штурми іншого типу, – речник "Легіону Свободи"

Останнім часом за різними даними росіяни зменшили кількість атак на лінії боєзіткнення. Однак наразі ситуація на фронті дуже динамічно змінюється.

Речник "Легіону Свободи" Костянтин Денисов розповів 24 Каналу, які дії вживає ворог, зокрема, на Запорізькому напрямку. Також Володимир Зеленський відзначив, що на Запоріжжі українські сили "тримають ситуацію", а росіяни намагалися гальмувати ротації місії МАГАТЕ на ЗАЕС.

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Пересування замість просування

"Росіяни зменшили піхотні, але активізували штурми іншого типу. Якщо просування піхоти трохи пригальмувалось, то з боку авіації атаки продовжуються", – наголосив речник "Легіону Свободи".

Зверніть увагу! Як сказав заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, Росія не зуміла досягти стратегічної мети на жодній з ділянок фронту, попри те, що здійснювала шалений тиск, мала перевагу в особовому складі, в озброєнні та домінування в небі.

Зараз Запорізька область перебуває під авіаційними ударами російських окупантів. А саме прифронтові громади Василівського та Запорізького районів,

– наголосив він.

Також ворог збільшує кількість, частоту і щільність атак безпілотниками. На Запорізькому напрямку, за словами Денисова, він постійно застосовує FPV-дрони, ударні дрони, "Ланцети" і не тільки там.

"Якщо раніше росіяни атакували тільки FPV-дронами та "Ланцетами", то зараз вони їх комбінують, намагаються в різноманітний спосіб їх використовувати, поєднувати для ударів по позиціях українських військ, пересуванню техніки, вогневих точках, опорних пунктах. Перед тим запускають розвідувальні дрони не тільки над громадами, які перебувають на лінії бойових дій, а також над обласним центром", – сказав він.

Також росіяни періодично намагаються атакувати під прикриттям бронетехніки.

Тому ситуація, на думку речника "Легіону Свободи", є динамічною. Можливо, десь росіяни трохи зменшують обстріли артилерією, але компенсують різноманітними дронами, від тих, що зроблені з дешевих матеріалів, до надсучасних.

Крім того, росіяни на території Запорізької області, як він зауважив, влаштували полігони, де тестують свої новітні розробки у сфері безпілотних літальних апаратів і наземних дронів. Також вони активно їх застосовують, зокрема, для атак на українські позиції, для закидання в окопи, траншеї, гранат, мін, скидання тощо.

Тому ворог не сидить на місці, а ситуація змінюється. Це не говорить про те, що є суттєві просування вперед. Я б назвав це пересуванням, а не просуванням,

– підкреслив Костянтин Денисов.

До слова, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов прокоментував інформацію щодо зменшення загальної кількості штурмових дій росіян. За його словами, це відбулося через те, що ворог "укрупнив на деяких напрямках групи", які атакують.