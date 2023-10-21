Ворогу доведеться шукати інші дороги: як ЗСУ знищують бойовий потенціал росіян у Бахмуті

Українські захисники продовжують просуватися на певних ділянках фронту і відвойовують окуповані росіянами території. Зокрема, на Бахмутському напрямку росіяни готуються відступати на трасу Горлівка – Бахмут.

Це дає певні можливості військовим Збройних Сил України. Про них в ефірі 24 Каналу відзначив генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко.

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За словами Романенка, українські захисники на даному відтинку діють послідовно: спочатку відрізали залізничне сполучення, яке було для росіян однією з логістичних гілок. Наразі йдуть бої південніше Андріївки.

"З урахуванням просування на цьому фланзі, це дозволяє нам поступово просуватися і таким чином виконувати завдання щодо знищення живої сили, техніки ворога, звільняти наші території, і суттєво порушувати логістичне забезпечення", – зазначив він.

Огляд карти бойових дій: дивитись відео

Надалі ворогу доведеться шукати інші об'їзні дороги для здійснення логістичного забезпечення. Разом з цим у росіян знижується бойовий потенціал.

Ситуація на Бахмутському напрямку: основне