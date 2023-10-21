Ворогу доведеться шукати інші дороги: як ЗСУ знищують бойовий потенціал росіян у Бахмуті
Українські захисники продовжують просуватися на певних ділянках фронту і відвойовують окуповані росіянами території. Зокрема, на Бахмутському напрямку росіяни готуються відступати на трасу Горлівка – Бахмут.
Це дає певні можливості військовим Збройних Сил України. Про них в ефірі 24 Каналу відзначив генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко.
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За словами Романенка, українські захисники на даному відтинку діють послідовно: спочатку відрізали залізничне сполучення, яке було для росіян однією з логістичних гілок. Наразі йдуть бої південніше Андріївки.
"З урахуванням просування на цьому фланзі, це дозволяє нам поступово просуватися і таким чином виконувати завдання щодо знищення живої сили, техніки ворога, звільняти наші території, і суттєво порушувати логістичне забезпечення", – зазначив він.
Огляд карти бойових дій: дивитись відео
Надалі ворогу доведеться шукати інші об'їзні дороги для здійснення логістичного забезпечення. Разом з цим у росіян знижується бойовий потенціал.
Ситуація на Бахмутському напрямку: основне
- Станом на 20 жовтня українським захисникам вдалося просунутися від 100 до 300 метрів на південь від Бахмута на різних ділянках фронту. Позиції ворога погіршуються, окупанти перебувають у глухій обороні.
- 21 жовтня повідомлялося, що прикордонникам вдалося розбити штурмовиків на Бахмутському фланзі. Окупанти намагались захопити опорний пункт нашого підрозділу, але їх зустріли мінометним вогнем.
- Також станом на цю добу українські захисники відбили усі ворожі атаки в районах Богданівки та Хромового, що на Бахмутському напрямку. Безуспішними були дії росіян в районі Кліщіївки.