Росіяни влучили в елеватор: український аграрний гігант постраждав внаслідок ракетного удару

Агресор вкотре завдавав ракетного удару по цивільним виробничим об’єктам. Виробнича інфраструктура елеватора "Укрлендфармінгу" на Дніпропетровщині була повністю зруйнована.

Внаслідок обстрілу постраждав 58-річний чоловік, працівник підприємства. Про це розповіли у пресслужбі "Укрлендфармінг".

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Що відомо про атаку на "Укрлендфармінг"

Ввечері 9 березня російські військові завдали ракетного удару по виробничим об'єктам групи компаній "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка в Дніпропетровській області.

У компанії повідомили, що 58-річний працівник підприємства отримав поранення. Також там зазначили, що атака повністю зруйнувала виробничі об'єкти, зокрема інфраструктуру елеватора.

Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Масштаби руйнувань і сума збитків наразі оцінюються представниками правоохоронних органів.

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