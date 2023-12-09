Таким є справжнє обличчя "руського міра": як виглядає знищена окупантами Кліщіївка

Бійці з групи аеророзвідки "Фокстрот" показали, як виглядає звільнене селище Кліщіївка, що у Донецькій області. На опублікованих кадрах видно все, що приносить за собою "руський мір".

Російські окупанти просто знищили все, що українці створювали роками. ЗСУ звільнили Кліщіївку ще три місяці тому, однак життя там повністю зупинилося.

Дивіться також Росіяни зайшли в Хромове та Степове: як за тиждень змінилась карта фронту

Наслідки приходу окупантів

Українські військові показали відео, на якому можна побачити спотворене і є справжнє обличчя "руського міра". Він знищує все, до чого торкається. У населеному пункті Кліщіївка, як у в інших місцях куди прийшли росіяни, не залишилося жодної вцілілої стіни. Ворог знищив усе, що люди будували протягом свого життя.

Сьогодні росіяни намагаються знову окупувати Кліщіївку, від якої залишився лише спогад. Очевидно, як і для будь-якої імперії, Росію цікавить лише територія – нехай вона буде зовсім спустошеною,

– зазначили військові.

Воїни "Фокстрот" наголосили, що наразі лишилося лише всього варіанти – або повне знищення окупантів, або ж такою "Кліщіївкою" стане вся Україна.

Зруйнована окупантами Кліщіївка: дивіться відео

Ситуація на фронті: останні новини