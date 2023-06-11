"Я до останнього не вірив, що кацапи такі ї**нуті": окупанти мужньо побороли дерев'яний танк
Джерело:Олександр Афанасьєв
Невдовзі росіянам варто очікувати на своїх телеканалах нові звістки про влучну роботу власних Повітряно-космічних сил. Адже перелік знищених тисяч "Байрактарів" та десятків систем Patriot поповнить ще й новий танк Leopard 2. Однак, традиційно, є один нюанс.
Річ у тім, що цей Leopard 2 насправді був українського виробництва, а його "броня", як і все начиння, було з дерева. Про це 9 червня зі сміхом розповів журналіст та військовий Олександр Афанасьєв.
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Нова "перемога" окупантів
Такий муляж поблизу зруйнованого будинку встановив сам Олександр Афанасьєв. Робив він це радше зі сміху, адже сам до останнього не вірив, що російські загарбники на кусок деревини витрачатимуть боєприпаси.
Однак загарбники країни-терористки таки змогли його здивувати – невдовзі на місці розташування "західного ленд-лізу" було величезне багаття.
Пацани, п**ари щойно підбили мій дерев'яний танк. Я до останнього не вірив, що кацапи такі ї**нуті. … Я не думав, що вони такі тупі, я не вірив, що вони поведуться на таку х*йню,
– сміявся на камеру Афанасьєв.
Що останнім часом вигадувала російська пропаганда
- Припущення Олександр Афанасьєва щодо нових сюжетів на російських пропагандистських шоу – небезпідставне. Без звитяг у реальному житті окупанти полюбляють їх придумувати самі. Як і годувати своє населення байками про нібито міжнародну підтримку. Так, пропагандисти раптово придумали, що Росію у її загарбницькій війні "підтримують" 150 держав.
- Звісно, не стомлюються вони у намаганнях переконати усіх навкруги, що в Україні вони насправді рятують мирних мешканців. Після того, як країна-терористка підірвала Каховську ГЕС, після заблокування підтоплених міст та розстрілу мирного населення, яке хоче врятуватися, вони цинічно почали видавати за своє відео, де боєць ЗСУ передає воду дроном жителям Олешок.
- При всьому цьому не згасає на болотах й випромінювання імперіалізму, а оскільки щодо України росіянам і так все "зрозуміло", то цього разу накинулися на Вірменію та її народ. Так, російська пропагандистка Маргаріта Симоньян заявила, що Вірменія нібито була лише етносом без власної держави, тож вірмени повинні бути вдячними Росії за те, що після захоплення їх не обмежували у можливості користуватися рідною мовою.