"Я до останнього не вірив, що кацапи такі ї**нуті": окупанти мужньо побороли дерев'яний танк

Невдовзі росіянам варто очікувати на своїх телеканалах нові звістки про влучну роботу власних Повітряно-космічних сил. Адже перелік знищених тисяч "Байрактарів" та десятків систем Patriot поповнить ще й новий танк Leopard 2. Однак, традиційно, є один нюанс.

Річ у тім, що цей Leopard 2 насправді був українського виробництва, а його "броня", як і все начиння, було з дерева. Про це 9 червня зі сміхом розповів журналіст та військовий Олександр Афанасьєв.

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Нова "перемога" окупантів

Такий муляж поблизу зруйнованого будинку встановив сам Олександр Афанасьєв. Робив він це радше зі сміху, адже сам до останнього не вірив, що російські загарбники на кусок деревини витрачатимуть боєприпаси.

Однак загарбники країни-терористки таки змогли його здивувати – невдовзі на місці розташування "західного ленд-лізу" було величезне багаття.

Пацани, п**ари щойно підбили мій дерев'яний танк. Я до останнього не вірив, що кацапи такі ї**нуті. … Я не думав, що вони такі тупі, я не вірив, що вони поведуться на таку х*йню,

– сміявся на камеру Афанасьєв.

Що останнім часом вигадувала російська пропаганда