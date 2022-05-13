Росіяни знищили ракетним ударом Дергачівський будинок культури, де був гумштаб

Російські окупанти вночі проти 13 травня запустили ракету у Дергачівський будинок культури. Відомо, що там місцеві мешканці облаштували гуманітарний штаб.

Деталі про наслідки ворожого обстрілу

Тепер гуманітарний штаб на Харківщині знищений. Місцева влада повідомила, що 13 травня видачі допомоги не буде.

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На жаль, сьогодні вночі окупанти довели свою справу до кінця і знищили ракетним ударом Дергачівський будинок культури, а заразом і наш гуманітарний штаб,

– розповіли у міськраді.

Чиновники додали, що наразі вирішують логістичні питання. Про усі подальші дії населення проінформують.

Напередодні Дергачі обстріляли "Ураганами"

Дергачі вже не вперше опиняється під російськими обстрілами. У місті тривали активні бойові дії ще на початку війни. 12 травня близько 13:00 населений пункт обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Внаслідок ворожого вогню постраждали РАЦС, будинок культури, їдальня лікарні, поліклініка та відділення швидкої допомоги.

Попри інтенсивні обстріли гуманітарний штаб продовжував працювати та допомагати людям. Однак видачу товарів довелося дещо обмежити. Тепер же штаб у будинку культури функціонувати не може, адже приміщення повністю знищене.

Додамо, що внаслідок обстрілу з "Ураганів" загинули 2 людей. Ще двоє – постраждали.

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