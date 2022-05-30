Росіяни знову гатили по Криворізькому району з артилерії

На Дніпропетровщині ніч проти 30 травня була непростою. Російські військові відкрили вогонь по Криворізькому району.

Як минула ніч у Дніпропетровській області

Голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко розповів, що вночі в регіоні була довга повітряна тривога. Під час неї окупанти активно обстрілювали Криворізький район.

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По Криворізькому району знову стріляла ворожа артилерія,

– заявив Резніченко.

Вогонь окупанти відкривали по Зеленодольській та Апостолівській громадах. На щастя, обійшлося без постраждалих серед місцевого населення.

Обстріли Дніпропетровської області: останні новини

29 травня вперше за довгий час на Дніпропетровщині не оголошували повітряну тривогу вночі. На жаль, вже наступної ночі сирени довелося увімкнути, адже росіяни відкрили вогонь з артилерії.

Ворожі війська не вперше атакують Криворізький район. Так, вночі проти 28 травня під ворожий вогонь потрапила церква в одному з сіл Зеленодольської громади. Від удару пошкоджені вікна храму, огорожа, а також ворота. Це вже другий храм, який росіяни пошкодили на Дніпропетровщині.

27 травня ворог випустив ракету по казармах Національної гвардії. У пресслужбі силового відомства повідомили журналістам 24 каналу про жертв внаслідок атаки. Однак їхню кількість наразі не повідомляють. Також не кажуть інших деталей. Інформацію приховують для того, щоб нею не змогли скористатися росіяни.

Тихо не було й 26 травня. Тоді окупанти обстріляли поля в Апостолівській громаді. На щастя, обійшлося без жертв.

Що відомо про ситуацію на фронті

Ворожому війську вдалося зайти на околиці Сєвєродонецька. Наразі тривають жорсткі бої за місто. Відомо, що росіяни своїми обстрілами вбили 2 місцевих мешканців, а ще 5 – поранили.

Окупанти намагаються оточити українських військових у районі Лисичанська. Вони роблять все, щоб відрізати окремі підрозділи від решти війська.

Станом на ранок 30 травня на війні в Україні загинули 30 350 російських окупантів. Також наші захисники ліквідували величезну кількість їхньої техніки.

До теми дивіться відео про те, що в центрі захопленого Мелітополя прогримів потужний вибух: