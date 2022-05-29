Росіяни знову обстріляли прикордоння Чернігівщини й Сумщини: пролунали 12 вибухів

29 травня 2022 , 15:54
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Джерело:

Оперативне командування "Північ"

Ворог знову обстріляв прикордонні населені пункти в Чернігівській та Сумській областях з території Росії. Загалом в обід в регіонах пролунали 12 вибухів.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що на Сумщині постраждалих немає. 

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Згідно зі повідомленням оперативного командування "Північ", в районі Семенівки на Чернігівщині близько 12:43 зафіксували 7 вибухів. На щастя, втрат серед особового складу та техніки немає.

А вже о 13:00 – 13:12 спостерігачі зафіксували 5 вибухів в районі Бачівська, що на Сумщині. Втрат також немає.

До слова, зранку 29 травня близько 7:35 окупанти запустили по Сумщині щонайменше 20 снарядів з території Росії. Боєприпаси летіли в напрямку Бояро-Лежачів. На щастя, ніхто не постраждав.

Окупанти обстрілюють Сумщину та Чернігівщину

Останнім часом російські загарбники посилили обстріли Сумщини та Чернігівщини. Зокрема вчора, 28 травня, окупанти двічі атакували Сумщину з авіації. Вони запустили 9 некерованих ракет, три з яких влучили у два прикордонні населені пункти області. Уламки снарядів потрапили у дитячий садочок, церкву та кілька приватних будинків. Внаслідок удару постраждала одна жінка. 

Також Сумщину ледь не щодня обстрілюють з мінометів. Чернігівщину дещо рідше, але останніми тижнями обстріли прикордонних територій почастішали.

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Автор: Анастасія Кушпіт