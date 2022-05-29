Росіяни знову обстріляли прикордоння Чернігівщини й Сумщини: пролунали 12 вибухів
Джерело:Оперативне командування "Північ"
Ворог знову обстріляв прикордонні населені пункти в Чернігівській та Сумській областях з території Росії. Загалом в обід в регіонах пролунали 12 вибухів.
Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що на Сумщині постраждалих немає.
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Згідно зі повідомленням оперативного командування "Північ", в районі Семенівки на Чернігівщині близько 12:43 зафіксували 7 вибухів. На щастя, втрат серед особового складу та техніки немає.
А вже о 13:00 – 13:12 спостерігачі зафіксували 5 вибухів в районі Бачівська, що на Сумщині. Втрат також немає.
До слова, зранку 29 травня близько 7:35 окупанти запустили по Сумщині щонайменше 20 снарядів з території Росії. Боєприпаси летіли в напрямку Бояро-Лежачів. На щастя, ніхто не постраждав.
Окупанти обстрілюють Сумщину та Чернігівщину
Останнім часом російські загарбники посилили обстріли Сумщини та Чернігівщини. Зокрема вчора, 28 травня, окупанти двічі атакували Сумщину з авіації. Вони запустили 9 некерованих ракет, три з яких влучили у два прикордонні населені пункти області. Уламки снарядів потрапили у дитячий садочок, церкву та кілька приватних будинків. Внаслідок удару постраждала одна жінка.
Також Сумщину ледь не щодня обстрілюють з мінометів. Чернігівщину дещо рідше, але останніми тижнями обстріли прикордонних територій почастішали.
Росія знову стягує війська до північних кордонів України
- Нещодавно в американському виданні Washington Post заявили, що Росія знову почала нарощувати війська та техніку поблизу кордону з Україною, а саме біля Чернігівської та Сумської областей.
- Відтоді, як ЗСУ витіснили окупантів з Сумщини та Чернігівщини, минуло близько 7 тижнів. Люди потрохи починають повертатися до своїх домівок, але прикордонники вважають, що це відбувається зарано, адже ворог обстрілює прикордонні населені пункти щодня.
- Голова Чернігівської ОВА закликав зберігати спокій та сказав, що поки що потреби в евакуації з області немає. Якщо така потреба з'явиться – про це неодмінно повідомлять. Наразі ситуація контрольована.
- Тим часом українські прикордонники готуються тримати оборону у випадку повторного вторгнення, оскільки цей ризик існує.
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