Росіяни знову розстріляли українських полонених біля Роботиного

Російські окупанти взяли у полон українських захисників. Після цього загарбники підступно та цинічно розстріляли наших воїнів.

Офіс Генерального прокурора повідомив, що інцидент стався 18 лютого поблизу Роботиного Запорізької області. Через день, 20 лютого, соцмережами поширилося відео розстрілу.

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Що каже прокуратура

Офіс Генерального прокурора підтвердив вбивство українських військовополонених росіянами у Запорізькій області. Розпочато досудове розслідування, яке здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин,

– мовиться у повідомленні.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина статті 438 Кримінального кодексу України).