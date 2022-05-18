Росіяни зосередили на Луганщині до 15 вертольотів

Російські окупанти зосередили свої війська у Луганській області. Там ворог розмістив аж до 15 вертольотів.

Про це свідчать дані Генерального штабу ЗСУ. Збільшення авіації зафіксували на Бахмутському та Сєверодонецькому напрямках.

Важливо Ударна авіація ЗСУ уразила пункт управління ворожої БТГр: успіхи Повітряних сил за добу

Авіація потрібна ворогу для авіаційної підтримки наступальних дій.

Як розповіли у командуванні Повітряних сил ЗСУ, на Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу вдалося відбити 12 атак ворога. Наші бійці знищили:

3 танки,

3 артилерійські системи,

6 одиниць бойової броньованої техніки,

7 автомобілів противника.

Загалом 17 травня ударна авіація Повітряних сил завдала ударів по ротно-тактичних групах окупантів, скупченню техніки, живій силі та складах боєприпасів ворога.

Протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Ще 1 безпілотник та 4 крилаті ракети знищили зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил Збройних Сил України.

Загалом за добу, 17 травня, уражено 15 повітряних цілей:

11 безпілотників;

4 крилаті ракети.

Як ЗСУ відбивають авіаатаки ворога

З кожним днем все більше і більше ворожої техніки опиняється в списку "втрати ворога". Українські воїни працюють вдень і вночі, щоб захистити свою Батьківщину від російської навали. Зокрема:

13 травня на Луганщині бійці протиповітряної оборони 81 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України "приземлили" російський ударний вертоліт Мі-28 "Нічний мисливець". У Командуванні ДШВ ЗСУ зазначили, що цей ударний гелікоптер призначений для пошуку і знищення танків та іншої броньованої техніки в умовах активної вогневої протидії.

Військовослужбовці 79 окремої десантно-штурмової бригади десантно-штурмових військ Збройних Сил України збили літальний апарат російського комплексу радіоелектронної боротьби "Леєр", який призначений для придушення GSM-зв'язку.

10 травня в одному з районів виконання завдань 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ за допомогою ПЗРК Stinger збила ударний вертоліт Мі-24, один із найдорожчих у світі вартістю понад 35 мільйонів доларів.

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