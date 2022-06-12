Росіяни зруйнували ще один міст у Сєвєродонецьку й масовано обстрілюють останній

Протягом лише однієї доби в Луганській області було знищено 30 будинків. Ворог продовжує обстрілювати Сєверодонецьк, а мешканці Лисичанська намагаються поспішно залишити місто.

Водночас, зазначив в ефірі національного марафону очільник Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай, російська армія продовжує руйнувати мости, щоб перекрити будь-яке сполучення із містом.

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Росіяни намагаються ізолювати Сєверодонецьк

Гайдай вчергове наголосив, що ситуація в Сєвєродонецьку складна. Ворожа армія зруйнувала другий міст. Зараз масовано обстрілюють останній – третій. Мотив окупантів простий – повністю відрізати місто.

Я так розумію, що вони хочуть повністю відрізати Сєверодонецьк від можливості вивозити людей та довозити війська для підсилення,

– зазначив очільник ОВА.

Крім того. за словами Гайдая, загарбники звозять в регіон підкріплення з Росії, тож днями бої тільки посилюватимуться.

"Скоріш за все, сьогодні-завтра, вони будуть кидати усі резерви, щоб захопити місто. Можливо, і в інших напрямках, аби контролювати трасу Лисичанськ – Бахмут", – розповів він.

Він зазначив, що новини про завод "Азот", який поширюють росіяни, – повна нісенітниця. Наразі приміщення не заблоковане. Бої йдуть на околицях та в місті, проте не всередині заводу.

Ситуація у Сєвєродонецьку: дані Генштабу

Нагадаємо, 21 травня глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що окупанти зруйнували міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом,

Ситуація на Луганщині змінюється із блискавичною швидкістю. Уранці 12 квітня у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Сєвєродонецькому напрямку окупанти ведуть активні штурмові дії. Водночас наші захисники завдають ударів у відповідь.

Захоплення Сєвєродонецька залишається головною ціллю ворога, тож бойові дії в районі населеного пункту продовжуються. Зокрема, наші захисники відбивають атаки росіян у районі Тошківки, де 10 червня, вороги застосували "Сонцепік".

Також відомо, що рівень води у річці Сіверський Донець значно впав. Саме тому російські загарбники можуть спробувати переправитись через річку та спробувати зробити в районі Білогорівки новий плацдарм. Також ворог може прорвати лінію оборони наших захисників у Попасній.

Керівник міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк повідомив про те, що бої на вулицях не припиняються, так само як і бомбардування. Третина міста контролюється збройними силами України: побудовано лінію оборони, і в прилеглих житлових кварталах точаться бої.

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