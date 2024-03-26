"Там повний роз**б": z-патріот скиглить через ураження кораблів у Чорному морі

Україна знищила майже третину флоту Росії. Лише за останні дні Сили оборони уразили два великі десантні кораблі – "Ямал" та "Азов", а також один розвідувальний – "Іван Хурс".

Російський z-блогер вирішив прокоментувати втрати Чорноморського флоту, інформує 24 Канал. За його словами, Кремль про це мовчить, а офіційні ЗМІ "засунули язики в д**у".

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Україна грає в морський бій

Росіянин підтвердив, що кораблі "Іван Хурс", "Ямал" та "Азов" вдалося уразити. Проте поки невідомо серйозність пошкодження суден у складі Чорноморської флотилії.

Учора (23 березня – 24 Канал) приїжджав командувач, а сьогодні (24 березня – 24 Канал) там повний роз**б,

– сказав він.

Z-патріот пожалівся, що не розуміє, чому не можна захистити російський флот та чому Росія втрачає кораблі у такій великій кількості.

Таке відчуття, що вони грають в морський бій – викреслюють квадратики,

– мовив росіянин.

За його словами, неправильно, що росЗМІ мовчать та не розказують про втрати. Буцім люди через незнання не розуміють, що коїться. Відтак не довіряють російським медіа.

Ніхто їм не вірить, піз***лам. Вірять тим людям, які кажуть правду. Це потрібно усім зрозуміти,

– поскаржився z-патріот.

Фактично зараз російські кораблі перебувають у стані "сковування" своїх дій у пунктах базування під прикриттям "потужної" системи ППО.

Особливо у Севастополі їхні дії дуже обмежені. Коротко кажучи, Чорноморський флот Росії вже не може функціонувати.

Що відомо про останні втрати ЧФ Росії