"Працював з іноземцями": у Росії затримали окупанта, який дав інтерв'ю українському журналісту

Окупант Павєл Гугуєв опинився за ґратами після повернення з українського полону. Причиною цього стали його інтерв'ю українському журналісту Дмитру Карпенку, у яких росіянин критикував військове керівництво.

Про це пишуть у росЗМІ. Тепер окупанту загрожує до 8 років позбавлення волі за "співпрацю з іноземцями", передає 24 Канал.

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Дав інтерв'ю – за ґрати

Росіянин Павєл Гугуєв опинився на війні після того, як у 2013 році отримав 12 років позбавлення волі за вбивство та заподіяння шкоди середньої тяжкості. Відбувши покарання протягом 10 років, росіянин вирішив мобілізуватися до лав російської армії. Втім, "кар'єра" в окупанта вгору не пішла, адже зовсім скоро він потрапив до полону.

Згодом він дав інтерв'ю українському журналісту Дмитру Карпенку, в якому відкрито критикував російське військове керівництво. Також Гугуєв бідкався на великі втрати Росії. Після цих заяв та критики Гугуєв опинився знову в Росії, оскільки його обміняли на українських військовополонених. Коли окупант з'явився на території країни-агресорки, то йому запропонували сказати, що інтерв'ю він давав під примусом. Однак Гугуєв відмовився.

Ба більше, "сміливий" росіянин дав ще одне інтерв'ю Карпенку, але вже з російської військової частини. Під час розмови з українським журналістом він вдруге розкритикував військове керівництво.

Як мені після цього йти вбивати вас (українців – 24 Канал), якщо ви мені життя зберегли? Я нікуди не піду, принципово не піду,

– стверджував окупант в інтерв'ю.

Ба більше, росіянин був згоден на смерть, але категорично виступав проти війни. Гучні заяви Гугугєва тепер мали наслідки. Як писали в росЗМІ, після цього у всіх полонених, які були разом із Гугуєвим, забрали телефони, заборонили виходити на прогулянки та приймати передачі. Самого ж Гугуєва на кілька днів посадили до приміщення, яке раніше використовувалося як кімната для зброї.

Нині стало відомо, що Гугуєва заарештували. Як пишуть у росЗМІ, 235-й гарнізонний військовий суд у Москві заарештував окупанта за звинуваченням у "конфіденційній співпраці з іноземцями". Водночас інших подробиць не розкривають, посилаючись на "таємницю слідства".

Відомо лише те, що справу на Гугуєва відкрили за статтею 275.1 російського кримінального кодексу. Тепер росіянину загрожує до 8 років позбавлення волі через те, що він наговорив в інтерв'ю.

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