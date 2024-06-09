"Працював з іноземцями": у Росії затримали окупанта, який дав інтерв'ю українському журналісту
Окупант Павєл Гугуєв опинився за ґратами після повернення з українського полону. Причиною цього стали його інтерв'ю українському журналісту Дмитру Карпенку, у яких росіянин критикував військове керівництво.
Про це пишуть у росЗМІ. Тепер окупанту загрожує до 8 років позбавлення волі за "співпрацю з іноземцями", передає 24 Канал.
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Дав інтерв'ю – за ґрати
Росіянин Павєл Гугуєв опинився на війні після того, як у 2013 році отримав 12 років позбавлення волі за вбивство та заподіяння шкоди середньої тяжкості. Відбувши покарання протягом 10 років, росіянин вирішив мобілізуватися до лав російської армії. Втім, "кар'єра" в окупанта вгору не пішла, адже зовсім скоро він потрапив до полону.
Згодом він дав інтерв'ю українському журналісту Дмитру Карпенку, в якому відкрито критикував російське військове керівництво. Також Гугуєв бідкався на великі втрати Росії. Після цих заяв та критики Гугуєв опинився знову в Росії, оскільки його обміняли на українських військовополонених. Коли окупант з'явився на території країни-агресорки, то йому запропонували сказати, що інтерв'ю він давав під примусом. Однак Гугуєв відмовився.
Ба більше, "сміливий" росіянин дав ще одне інтерв'ю Карпенку, але вже з російської військової частини. Під час розмови з українським журналістом він вдруге розкритикував військове керівництво.
Як мені після цього йти вбивати вас (українців – 24 Канал), якщо ви мені життя зберегли? Я нікуди не піду, принципово не піду,
– стверджував окупант в інтерв'ю.
Ба більше, росіянин був згоден на смерть, але категорично виступав проти війни. Гучні заяви Гугугєва тепер мали наслідки. Як писали в росЗМІ, після цього у всіх полонених, які були разом із Гугуєвим, забрали телефони, заборонили виходити на прогулянки та приймати передачі. Самого ж Гугуєва на кілька днів посадили до приміщення, яке раніше використовувалося як кімната для зброї.
Нині стало відомо, що Гугуєва заарештували. Як пишуть у росЗМІ, 235-й гарнізонний військовий суд у Москві заарештував окупанта за звинуваченням у "конфіденційній співпраці з іноземцями". Водночас інших подробиць не розкривають, посилаючись на "таємницю слідства".
Відомо лише те, що справу на Гугуєва відкрили за статтею 275.1 російського кримінального кодексу. Тепер росіянину загрожує до 8 років позбавлення волі через те, що він наговорив в інтерв'ю.
Росіяни в українському полоні: останні новини
- Днями бійці Третьої штурмової бригади опублікували відео з 28-річним російським окупантом, який опинився в українському полоні. В інтерв'ю той почав бідкатися на український спротив на тимчасово окупованих територіях. Зокрема росіянин заявив, що українці здають позиції, отруюють російських військових, а в його автівку взагалі якось вистрілили з міномета.
- 3 червня стало відомо, що українські захисники взяли у полон 60 російських військових за добу. Це сталося під Вовчанськом, де тривають запеклі бої.
- ЗСУ також взяли у полон і громадянина Словаччини, який воював у складі російської окупаційної армії. На відео полонений представляється Ярославом Галайчиком, а також закликає не йти на війну.