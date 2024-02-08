Росіяни вже самі закликають бити по Кремлю: розмова з майором ЗСУ

Правнучка радянського льотчика Валерія Чкалова, якого боготворила російська пропаганда, закликала вдарити ядеркою по Москві. Росіяни не можуть припинити обурюватися, що їхня легенда таке заявила.

Адже до повномасштабного вторгнення окупантів в Україну Дарія Богданова жила в Росії, де її шанували й запрошували на заходи, присвячені пам'яті її прадіда. Майор ЗСУ Єгор Чечеринда у розмові з 24 Каналом пояснив, чому це важливо. Крім того, він розповів, яку нову ІПСО проти Володимира Зеленського готує ворог.

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Україна покарає усіх окупантів, де б ті не ховалися

СБУ підтвердила, що в багатьох випадках саме наша спецслужба стоїть за ліквідацією десятків ворогів України, зокрема Іллі Киви, Владлєна Татарського. Також нещодавно була ліквідація чергового бомбардувальника Росії. Як ви думаєте, це анонс? І чи усвідомлюють вони, що більше ніде не знайдуть собі безпечного місця? А відтак, які їхні дії в такому випадку?

Головне пам'ятати про те, що вороги України та воєнні злочинці будуть покарані, де б вони не перебували за межами України. Остання історія про майора з міста Енгельс Саратовської області Росії, який кермував бомбардувальником Ту-95 і регулярно завдавав ракетних ударів по Україні.

Він просто вийшов зі своєї хати в Енгельсі, який розташований за тисячу кілометрів від українського кордону, та не повернувся. Був розстріляний невідомою особою біля свого будинку. На жаль, його подальша доля невідома, я не можу підтвердити факт смерті цього російського вбивці.



Російський пілот, причетний до атак по Україні / Головне управління розвідки

Утім, як повідомляє Головне управління розвідки України, його тіло було істотно ушкоджене, і, ймовірно, скоро він теж буде скерований на концерт до Кобзона.

Про кого мовиться У Росії розстріляли майора Стегачова Олега Сергійовича. Він був командиром екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95, з якого Росія цинічно атакує українські міста.



У У Росії розстріляли майора Стегачова Олега Сергійовича. Він був командиром екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95, з якого Росія цинічно атакує українські міста. Головному управлінні розвідки зазначили, що Стегачов – воєнний злочинець і є в базі "Миротворця".

Так само можу згадати історію, коли загинуло кілька десятків українських громадян, зокрема й діти, які просто прийшли до дитячої амбулаторії чи стоматології в центрі Вінниці. І коли Вінницю обстріляли з підводного човна з акваторії Чорного моря.

Пізніше командира, який вже начебто звільнився з цього човна і був готовий звільнитися зі збройних сил Росії, проживав, здається, у Краснодарському краї, все одно спіткала доля. Він був ліквідований саме напередодні річниці його кривавого злочину. Саме він віддавав наказ натиснути ту кнопку, після якої полетіли ракети на цивільних громадян у місті Вінниця, і це дуже важливо.

Здається, він був на пробіжці у парку, йшов дощ. Спочатку була інформація про нібито два постріли. А потім українське ГУР МО дало інформацію, що у парку було лише двоє людей і було сім пострілів. А значить один з цих двох людей вже точно відправився до Кобзона. Точну інформацію знала тільки та людина, яка здійснювала цей атентат.

Це точно попередження усім іншим: і командирам підводних човнів, і командирам бомбардувальників Ту-95 та інших, які обстрілюють смертельними ракетами майже щодня прифронтові зони, щотижня Київ, інші міста – більш тилові, цивільне населення, що до кожного з них прийде український воїн зі справедливою відплатою. І за кожен злочин буде покарання.

Є суперечка, чи є такий атентат справедливим покаранням, адже справедливим покаранням у нас завжди вважався суд, при чому не Божий суд, а військовий. Але в умовах війни, якщо іншої можливості боротися з ворогом немає, то моя особиста думка, що ліквідація подібних законних військових цілей у тилу ворога – теж є законною і справедливою.

Ми багато говорили ще рік тому і раніше про те, що в Україні створюється, чи вже створений аналог ізраїльського Моссаду, який ліквідовував ворогів ізраїльської держави незалежно від місця їхнього перебування.

Почалося це все після того, як терористи знищили майже всю олімпійську збірну Ізраїля в Мюнхені у 1972 році. Тоді протягом кількох років були знищені всі арабські терористи, які вчинили цей злочин. Я думаю, що і всі російські терористи, які вчиняють злочини сьогодні в Україні, теж будуть знищені незалежно від їхнього фізичного місцеперебування.

Можливо, ми матимемо якісь певні проблеми з нашими паблісіті, адже це позасудова страта, але я вважаю, що це – законна військова ціль.

Так, бо це справедливий суд. Божа кара наздоганяє їх одразу на землі у вигляді наших спецслужб.

Як кажуть українські розвідники – ГУР МО й той же Кирило Буданов, ми знаємо прізвища всіх, ми знаємо, де вони живуть, хто їхні родичі, номери в їхніх мобільних телефонах, номери банківських карток. Ця інформація відома, й розплата за злочини буде обов'язково. Ніхто не сховається ані в Енгельсі, ані у Владивостоці, ані десь на півострові Таймир.

Чому Путін не намагається захистити своїх посіпак

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак каже, що ми – крутіші за Моссад, бо він роками планував та реалізовув операції, а ми діємо швидко й результативно. Розуміючи це, чому Росія не може чи не хоче їх захистити? Як-от Олегу Царьову мало не тричі вже прилітало. Путіну не шкода тих, хто на нього відпрацьовує, чи немає ресурсів для захисту від наших ефективних спецслужбістів?

Згадаємо, зрадника Іллю Киву, який докладав усіх можливих зусиль щодо свого захисту і дуже цим переймався. Спеціально переїхав у містечко, яке, на його думку, більше захищало. Але попри це все одно не уник військового атентату. Усі заходи безпеки були марними, оскільки ми живемо все ж таки у дуже відкритому світі.

Це навіть не ситуація 20-річної давнини, коли мобільні телефони тільки з'явилися і ми вчилися користуватися інтернетом. Зараз усе відомо. Треба жити так, аби нічого не приховувати: ні своє місцеперебування, ні свої дії. Якщо ти злочинець і хочеш щось приховати, то ці всі злочини обов'язково вилізуть тобі боком, як би ти їх не приховував. Бо світ став відкритим, транспарентним і прозорим.

Звичайно, що зрадників України Путіну не шкода – якогось Царьова, Януковича чи Киву. Йому не шкода навіть своїх. Ви думаєте, йому шкода пілота Ту-95, якого розстріляли в Енгельсі, чи командира підводного човна? Та їх – 140 мільйонів, "руські баби" ще народять і з цим проблем немає. Їм заплатять по 5 мільйонів рублів, можливо ті куплять LADA Kalina і ще будуть вдячні своєму фюреру.



Путіну наплювати на своїх посіпак / Скриншот з відео

Однак ми цінуємо людське життя значно вище і більше. Для нас це абсолютна цінність. Для них абсолютна цінність – це території, завойовані цими "Іванами", які йдуть на смерть. Навіть знають, що йдуть на смерть, але вважають, що це нормально і так вважають їхні дружини, діти.

Я про прозорість сьогоднішнього світу ще хотів сказати одне. Знаєте, яка нова інформація обговорюється зараз найактивніше в російських соціальних мережах? Інформація про те, що з 1 березня влада в Росії планує заборонити VPN-сервіси. Тобто сервіси, які деперсоналізують людину, що входить в мережу. Наприклад, на заборонений в Росії Instagram, або Facebook, або інші заборонені переважно західні сервіси, сайти.

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Цього тижня навіть прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков коментував, гасив ці народні обурення, мовляв, як це заборонять VPN. Він сказав, що зараз жодних рішень щодо цього немає. І навіть цілий голова держдуми комітету з питання інформполітики Алєксандр Хінштейн сказав, що поки не йдеться про заборону. І Єкатєріна Мізуліна говорила, що поки заблокувати все – неможливо.

Російська влада розуміє, що світ прозорий, транспарентний, тому треба всіх поставити в стійло, заборонити навіть VPN, щоб росіяни не мали доступу до жодних інстаграмів, фейсбуків, чи ще якихось інших сайтів.

Я моніторю, аналізую деякі російські ресурси. Там зараз велика мода на Північну Корею. Туди відправляють туристів, роблять відеофільми – як "чудово" там жити тощо. Там (у Росії – 24 Канал) скоро буде як у Північній Кореї. Вони вже навіть гуманізують ті устрої та соціальний стан у КНДР, яку навіть самі росіяни ще 5 років тому вважали зразком тоталітаризму. А зараз триває гуманізація Північної Кореї. Мовляв, люди там живуть нормально.

Читав і бачив деякі інтерв'ю російських політологів, які кажуть, що там у них (у КНДР – 24 Канал) є свій інтернет. Так, він локальний – тільки в межах Північної Кореї, але він є і нічого страшного, люди ним користуються. Думаю, скоро цей локальний інтернет буде в Росії.

Однак думаю, це не позбавить українських розвідників можливості входити в цей інтернет і дізнаватися про місцеперебування та персональні дані всіх злочинців, які скоюють злочини в Україні.

Легенда росіян закликала вдарити ядеркою по Москві

Російське опозиційне видання "Вьорстка" опублікувало статтю, нібито Кремль і підвладні йому структури цікавляться думкою росіян перед виборами. Ба більше занепокоєні нею. Чому в умовах таких повних обмежень доступу до правдивої інформації, доступу до якихось людських ресурсів їх непокоїть думка населення перед псевдовиборами? З якою метою взагалі?

Перед тим, як відповісти на це запитання, розкажу ще одну історію, яка зараз теж є таким "хедлайнером" російського інтернету.

Для росіян є кілька знакових фігур, кілька легенд, а, ймовірно, навіть міфів, яких власноруч створила пропаганда. Серед цих міфів – льотчик Валерій Чкалов. Увесь інтернет зараз гуде через те, що у Чкалова є правнучка – Дарія Богданова, їй 35 років.



Дарія Богданова / Скриншот з відео

До повномасштабного вторгнення вона жила спокійно в Росії, нібито все було в порядку, її шанували, запрошували на якісь заходи пам'яті її "легендарного прадіда". Після вторгнення вона виїхала до Бельгії, має громадянство Ізраїлю. І зараз вона закликала цивілізований світ вдарити по Москві ядерною зброєю. Причому вона сказала, що готова надати фінансову допомогу й займається збором донатів, я так розумію на реалізацію своєї ідеї.

Уся інтернет-спільнота Росії обурюється через те, мовляв, як може правнучка Валерія Чкалова закликати зараз вдарити ядерною зброєю по Москві. Це все вже другий день відбувається.

Як на мене, це теж знакова річ, що навіть легендарні особистості, які пов'язані з міфами та легендами російської пропаганди, розуміють, що з Москвою треба щось робити радикально і головне – з її режимом. Це очевидна річ. Хоча, звичайно, ядерну зброю ніхто не застосовуватиме.

Президентські вибори можуть призвести до розвалу Росії

Щодо настроїв пересічних громадян є дві позиції. Для нас найкращий варіант розвитку подій, аби російська імперія самозруйнувалася із середини. Звичайно, вибори це такий маленький тригер, який може запустити розвал імперії. Але покладатися на це поки зарано.

Так звані національні околиці: Татарстан, Чечня, Якутія, чи Тива – зараз занадто інертні та стабільні щодо сподівання на якесь їхнє самовизначення. Й аби це самовизначення призвело до певних відцентрових тенденцій.

Ми говорили вже про цього Боріса Надєждіна, якого я вважаю абсолютним політичним нулем і фуком, але тригером ці вибори можуть стати.

Нагадаю, що до 31 січня цей Надєждін подав свої підписи. Зараз там, здається, знайшли помилки, забракували 9 тисяч його підписів і Надєждін сказав, що треба 4,5 тисячі "відбити" і тоді його зареєструють.

Які вже там помилки знайшли, я не знаю. Але, очевидно, зараз йде певний торг самого Надєждіна і його команди з Кремлем, як і що далі робити, чи продовжувати цю гру, чи зняти Надєждіна. Нагадаю, його у 2010 році подібним способом вже знімали з виборів Костромської обласної думи.

Росіяни готують нову ІПСО проти Зеленського

Я хотів би ще сказати про те, що стосується безпосередньо російських ІПСО і наших виборів. За моєю інформацією, росіяни зараз активно розганятимуть ІПСО, що в Україні нелегітимна влада. Мовляв, після 31 березня (тоді б мав пройти перший тур виборів президента – 24 Канал) українська влада, зокрема український президент – нелегітимний, і що з ним не можна взагалі вести ніяких перемовин, йому не треба давати допомоги та приймати у світі.

У такий спосіб вони деморалізуватимуть українське військо і нагнітатимуть внутрішньополітичну ситуацію в Україні, зіштовхуватимуть нас лобами та впливатимуть на зовнішню допомогу. У нас є компетентні органи, аналітичні структури, які знають, як цю ІПСО відбити.

Від себе скажу, що саме безперервність влади є запорукою демократії в країні. Згідно з законом про воєнний стан, вибори у час війни не можуть проходити. Загалом їх неможливо провести, забезпечити гарантії безпеки на виборчих дільницях, присутність міжнародних і українських спостерігачів, забезпечити гідну передвиборчу кампанію. У нас немає контролю над всіма регіонами, тому ми не можемо сформувати на деяких територіях виборчі дільниці, виборчі комісії, ну і провести як голосування, так і підрахунок голосів.

Я думаю, що це питання потрібно зняти до завершення воєнного стану. Але треба думати про те, як відбити цю ІПСО. Підтримка конституційних прав і влади, і громадян, є дуже важливою. Тому я думаю, що вихід знайдуть. Не треба вестися на ІПСО та вкиди, які, можливо, йтимуть не лише від російських пропагандистів, але й від деяких українських "гарячих голів".



Росія готує нову ІПСО / Getty Images

У Чорному морі склалася унікальна ситуація

Завдяки спецоперації "Цитадель" у Чорному морі знищили важливий об'єкт Росії. 33% бойових кораблів Чорноморського флоту Росії виведено з ладу. Бачимо, що Росія вже повністю програє в цьому нерівному для неї бою за Чорне море.

У Чорному морі взагалі унікальна ситуація. Третина кораблів російського Чорноморського флоту вже знищена, а ще два роки війни не пройшло. Це при тому, що ми взагалі не маємо корабельного угруповання в Чорному морі. Тобто великі кораблі втрачають свою доцільність і доречність у сучасних методах ведення війни.

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Українські надводні дрони Головного управління розвідки знищили великий ракетний катер "Івановєц". Ці дрони атакують на великій швидкості та рухаються зигзагом. У нього стріляли, здається, з великокаліберного кулемета, але влучити не могли.

"Івановєц" був на бойовому розрахунку, вийшов для того, щоб виконувати бойове завдання з повним екіпажем, та був на величезній відстані від українських портів, відстрілювався, але все одно затонув. Це відео (зі знищенням катера – 24 Канал) вразило не лише українських, але й російських глядачів.

Цей катер коштує 60 – 70 мільйонів доларів. Тобто це не простий човен, і він був озброєний ракетами. Усе це знищено морськими дронами українського виробництва. Тобто перевага росіян в Чорному морі є відносною.

У Росії не вистачить ППО, щоб захиститися від українських дронів

І Валерій Залужний, і Кирило Буданов говорили про необхідність перенесення війни на територію противника. Не лише в окупований Крим, але й на територію Росії безпосередньо.

У колонці для CNN Залужний каже про те, що потрібні нові методи ведення війни, а позиційна війна, яка ведеться зараз, є ознакою вчорашнього дня. Сучасна війна ведеться вже засобами безконтактного бою, насамперед дронами різних модифікацій: і морськими, і повітряними.

Якщо згадати останні успіхи українських Сил оборони, ГУР та СБУ, то можна зробити висновок, що ці нові методи нам вдаються. За останній час сталися такі потужні ураження:

в ніч проти 21 січня в районі морського нафтового термінала в селищі Усть-Луга Ленінградської області відбувся вибух. З цього терміналу евакуювали близько 150 людей;

31 січня у Санкт-Петербурзі український дрон ГУР МО атакував територію Невського НПЗ. При чому по дрону стріляли з С-400 "Тріумф" – ЗРК, який "немає аналогів" та коштує 1 мільярд 200 мільйонів доларів. Цією ракетою били по цьому маленькому українському дрону, якому вдалося долетіти до самого Санкт-Петербурга, і не влучили;

3 лютого два безпілотники СБУ вразили НПЗ у Волгограді. Там теж сталося загоряння, знищення майна, завод зупинявся;

в останні дні січня українські дрони атакували нафтопереробний завод у Ярославлі;

25 січня у Туапсе атакували НПЗ "Роснафта", після чого на 10% зменшилось перероблення нафти загалом по Росії.

Тобто ми все робимо правильно, знищуючи військові та напіввійськові можливості ворога в тилу. У такий спосіб ми зменшуємо його ударну міць безпосередньо на лінії фронту.



Українська військова вчиться керувати дроном / Getty Images

Я думаю, що це дуже перспективний напрямок – удари по російських тилах. Вони (росіяни – 24 Канал) не зможуть прикрити всі свої території ні С-300, ні С-400. Адже всі С-300 використовують в Україні, щоб обстрілювати мирні українські міста, а стільки одиниць С-400, щоб прикрити всю Кубань, Ярославль, Воронеж, Курськ і Санкт-Петербург, – у них немає.

Голова оборонного комітету держдуми Росії Андрєй Картаполов сказав, що навіть Санкт-Петербург немає чим прикрити. Він вже справді це визнає чи це просто якийсь елемент ІПСО? Мовляв, в нас не прикрито, стріляйте, а насправді таки зможуть звідкись підтягнути системи ППО?

Звичайно, тут є елемент торгу. Кожен депутат чи місцевий чиновник намагається в центру виторгувати для свого міста чи регіону певні преференцій. Зокрема, і зенітно-ракетні комплекси С-400 "Тріумф". Очевидно, вони бачать, що Москва більш-менш прикрита, тож хочуть прикрити і Санкт-Петербург, і Воронеж, і Курськ, і Ростов-на-Дону, і Новосибірськ – туди ще, здається, ми не долітали, це вже перспективи.

Але на всі території у росіян просто немає засобів знищення подібного озброєння. Тим паче порівняйте, скільки коштує один залп того ж "Тріумфу", якщо він сам коштує понад мільярд, і вартість нашого дрона "Бобер", який долетів до НПЗ у Петербурзі.

Україна офіційно не підтверджувала цю інформацію. Про це писали російські ЗМІ.

Тому зараз українське виробництво дронів – це дуже перспективний напрямок. З тієї кількості повідомлень, яку ми бачимо, розуміємо, що вони справді долітають. І це тільки ті, випадки, про які ми знаємо. Невідомо, яка загальна зграя цих дронів.

Український прем'єр-міністр Денис Шмигаль казав ще в липні 2023 року, що Україна інвестує 40 мільярдів гривень у виробництво дронів. Тож цей напрямок має достатньо перспектив.

Про захоплення вагнерівців у Судані

Однак масштабуємося не лише ми, але й ворог. Зокрема, масштабується російський фашизм. Нещодавно з'явилась інформація про захоплених найманців з ПВК "Вагнера" у республіці Судан. Їх там частково знищили, а частково їх взяли в полон спецпризначенці ГУР МО.

На опублікованому відео є допит найманця з "Вагнера", який заявив, що вони пересувалися до столиці республіки Судан, аби повалити законний уряд, бо там вже кілька років триває громадянська війна. Ці збройні формування також підозрюють у вбивстві місцевого мирного населення.

Добре, що українські Сили оборони у такий спосіб не лише допомагають нашим партнерам в Судані, але й знищують цю російську нечисть, яка поширюється не лише в Росії та Україні. Тобто ми на стороні добра і ми захищаємо законний уряд, зокрема і республіки Судану.