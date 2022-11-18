По телевізору – одне, а на ділі – інше: російські жінки прямо заявляють, що Путін їм бреше

Матері та дружини російських мобілізованих вже прямо каже, що Путін їм брехав. Жінки заявляють про "підставу".

Жінки жаліються, їм обіцяли, що призовників на війну не відправлятимуть, а вийшло інакше. Відео зі зверненням оприлюднили в мережі, передає 24 канал.

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Нам по телевізору кажуть одне, а на ділі виходить інакше,

– кажуть росіянки.

Жінки вимагають пояснень

Ба більше, жінки не звертаються "за допомогою", як раніше, а вимагають пояснити, чому російська влада їм бреше. Кажуть, що брехня з телевізора вже набридла.

Скаржаться, що їхні непідготовлені хлопці – під обстрілами. Так, російська влада кидає їх, куди заманеться, ніяких нормативів немає.

До росіянок дійшло, що Путін їм бреше: відео

"Мобіків" кидають на війну голими-босими

Російські мобілізовані постійно скаржаться на погану екіпіровку. Вони буквально шоковані від стану отриманих бронежилетів і касок. Розповідають, що пластина у бронежилеті зроблена з матеріалу, схожого на кераміку, а посередині – дірка, ймовірно від удару ножем.

Мобілізованих дійсно кидають на війну голих-босих – без їжі та з іржавою зброєю. Тож "мобіки" навіть почали бунтувати. Через це почали виникати конфлікти з командуванням. Наприклад, протестувати почали "мобіки" з Томської області, оскільки командири постійно брехали їм.

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