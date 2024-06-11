У Росії розбився Су-34: чи вижив екіпаж

Російська авіація продовжує втрачати свої літаки. Вранці 11 червня стало відомо про падіння у Північній Осетії винищувача Су-34. Уже стало відомо про долю екіпажу.

У Росії повідомили, що літак впав у горах. Він розбився при виконанні планового навчально-тренувального польоту.

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Екіпаж не вижив

Росіяни стверджують, що літак Повітряно-космічних сил впав в безлюдній місцевості.

На землі руйнувань немає,

– кажуть там.

На борту винищувача під час польоту знаходилися два пілоти. У міноборони країни-агресорки повідомили, що екіпаж загинув.

Також уже відома попередня причина авіакатастрофи – технічна несправність літака. На місце падіння літака вилетіла комісія Повітряно-космічних сил Росії.

Додамо, що росіяни у соцмережах передають слова місцевих жителів, які бачили на власні очі падіння Су-34. Вони розповіли, що бачили, як приблизно опівночі "невідомий літальний апарат" вдарився об скелю поблизу села Гірський Дзуарікау.

Які характеристики Су-34

Винищувач був створений ще у часи СРСР. Перший політ на ньому здійснили у 1990 році. Су-34 – це модифікація більш відомого Су-27.



У 2014 році Росія налагодила серійне виробництво Су-34, вклавши в нього кошти, отримані за продаж нафти.

Винищувач був створений ще у часи СРСР. Перший політ на ньому здійснили у 1990 році. Су-34 – це модифікація більш відомого Су-27.У 2014 році Росія налагодила серійне виробництво Су-34, вклавши в нього кошти, отримані за продаж нафти. Винищувач може вмістити двох пілотів.



Він обладнаний гарматою калібру 30 міліметрів ГШ-301 та має 12 точок підвіски. Бойове навантаження бомбардувальника – 8 000 кілограмів різного озброєння на зовнішній підвісці. Су-34 обладнаний потужною радіолокаційною системою. Вона здатна розрізнити навіть гусеничну бронетехніку на відстані до 75 кілометрів.



Вартує один такий літак – приблизно 36 мільйонів доларів. Винищувач може вмістити двох пілотів.Він обладнаний гарматою калібру 30 міліметрів ГШ-301 та має 12 точок підвіски. Бойове навантаження бомбардувальника – 8 000 кілограмів різного озброєння на зовнішній підвісці. Су-34 обладнаний потужною радіолокаційною системою. Вона здатна розрізнити навіть гусеничну бронетехніку на відстані до 75 кілометрів.Вартує один такий літак – приблизно 36 мільйонів доларів.

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