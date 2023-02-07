У Росії вибух газу обвалив під'їзд багатоповерхівки: люди – під завалами, є жертви

7 лютого 2023, 18:13
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У Росії внаслідок вибуху газу впав під'їзд багатоповерхівки. Люди опинилися під завалами.

Про це розповіли у низці російських телеграм-каналів, повідомляє 24 Канал. Інцидент трапився у місті Єфремов Тульської області.

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У Росії обвалився під'їзд житлового будинку

У Єфремові Тульської області 7 лютого обвалився під'їзд будинку. Багатоповерхівка розташована на вулиці Хіміків, 2.

Причиною інциденту став вибух газу в одній із квартир. Це вже підтвердили у місцевій прокуратурі.

У Росії обвалився під'їзд: відео

На місце події виїхали рятувальники. Вибух у 5-поверхівці повністю зруйнував 7 квартир.

Мешканці будинку опинилися під завалами. Дані щодо постраждалих уточнюють.

Рятувальники шукають людей під завалами: відео

Згодом в екстрених службах повідомили, що:

  • 5 росіян загинули;
  • ще троє можуть бути під завалами;
  • п'ятьох мешканців дістали живими;
  • четверо зазнали поранень.

Дивіться відео з місця події

В МНС повідомили, що причиною вибуху, найімовірніше, є несправність газового обладнання.

Завали досі продовжують розбирати. Тож кількість мертвих та травмованих росіян ще може зрости.

Вибух газу завалив цілий під'їзд: відео

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Дивіться фото з місця події / Фото російські телеграм-канали

 

Автор: Ольга Котів