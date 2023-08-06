Наслідки будуть непередбачувані: у Росії активно вербують жінок з колоній

У Росії продовжують вербувати злочинців, щоб якось покрити шалені втрати в Україні. Крім чоловіків, з в'язниць забирають також жінок.

Це 24 Каналу прокоментував військовий експерт Юрій Федоров. Як відомо, Владімір Путін підписав закон про підвищення призовного віку до 30 років.

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"Це свідчить про те, що ситуація із живою силою в Росії драматична. Вони своїми руками створюють кримінальне підпілля та посилюють напружену ситуацію зі злочинністю в країні", – зазначив Федоров.

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Ті злочинці, які виживуть на війні в Україні, повернуться в Росію і продовжать убивати мирне населення, але вже своє. Проте Кремль це не обходить – йому важливо лише розв'язати проблему з особовим складом на фронті.

Що робитимуть російські злочинниці

Лише за добу 5 серпня Росія втратила 590 військових. Загалом від початку великої війни Сили оборони України знищили близько 249 700 окупантів.

Найімовірніше, у в'язницях вдасться завербувати кілька тисяч жінок. Більшість з них направлять не безпосередньо на фронт, а в частини підтримки й забезпечення.

"Є багато військово-облікових професій, які можуть виконувати жінки, зокрема без освіти. Адже середньостатистичний злочинець у Росії – це людина, як правило, з низьким рівнем освіти та культури", – констатував Федоров.

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