Ситуація критична: чим Росія поповнює втрати у техніці

Росія, через продовження значної активності на полі бою проти України, втрачає дуже багато техніки. Швидко відновлювати її запаси окупантам складно, тому вони шукають інші шляхи поповнення цього військового ресурсу.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що росіяни поки виходять у нуль по втратах техніки. Це завдяки залишкам, які є на складах та центрах збереження старої радянської техніки.

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У росіян проблеми із технікою

Російські склади із технікою майже спустошені. На думку військово-політичного оглядача, 2024 рік для країни-агресорки міг стати критичним, зважаючи на нестачу забезпечення техніки у російському війську.

Росія по всьому світу шукає або радянську техніку, або російську, яку вона експортувала раніше багатьом країнам. Там також звертались і до Північної Кореї. Отже, з цим у Росії зараз ситуація критична,

– зауважив Олександр Коваленко.

Раніше були повідомлені, що Північна Корея постійно підтримує країну-агресорку, надаючи їй значні обсяги озброєння, яке потім росіяни використовують проти України. У США повідомили, що КНДР з 2023 року продала Росії понад 11 тисяч контейнерів із необхідними для окупантів військовими засобами.