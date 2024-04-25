Путін закриває кордон для еліт: чого боїться диктатор

Владімір Путін заборонив російським чиновникам, депутатам виїжджати за кордон. Це стосується навіть "дружніх" Білорусі та Узбекистану. Кремлівський диктатор дуже боїться втечі еліт.

Путін вживає таких заходів, щоб чиновники не "злили" важливу інформацію. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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Втеча еліт може призвести до катастрофи

Геннадій Гудков зазначив, що жорсткі заборони всередині Росії Путіну зараз дуже потрібні. Адже кремлівський диктатор дуже боїться, що еліти повтікають за кордон та передадуть внутрішню інформацію.

Загалом це зрозуміла міра. Путін прекрасно розуміє, що для нього втеча еліт може прийняти характер катастрофи,

– пояснив російський опозиціонер.

Що відомо про заборону на виїзд за кордон російським чиновникам