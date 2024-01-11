"Виросли доходи населення": Путін вигадав пояснення, чому в Росії почали зникати яйця

Російські громадяни почали стикатися з проблемою дефіциту курячих яєць на полицях в магазині. Водночас президент країни Владімір Путін зазначив, що, мовляв, справа зовсім не у виробництві.

Російський диктатор нафантазував, що росіяни буцімто стали багатішати, через що й більше споживати курячі яйця у своєму раціоні. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

До теми Справи невідкладної важливості: навіщо генпрокурор Росії вирішив інспектувати виробників яєць

Путін нарешті "народив" причину дефіциту курячих яєць у Росії

Російський президент під час зустрічі з "представниками ділових кіл" зазначив, що дефіцит курятини та яєць, що призвів до стрімкого подорожчання і зникнення з полиць магазинів, спричинений підвищенням попиту на цю продукцію. Диктатор вигадав, що це сталося нібито внаслідок "зростання доходів громадян".

Вчасно не зорієнтувалися просто. Обсяги виробництва у нас не зменшилися. Споживання збільшилося у зв’язку з реальними доходами населення — небагато, але доходи у людей зросли,

– вигадав черговий нісенітницю Путін.

Він також сказав, що громадяни стрімко почали купувати яйця і м’ясо курки. Тим часом російська влада, як завжди, "не подумала", щоб вчасно відкрити імпорт. Через це буцімто ціни на ці товари й полетіли.

Водночас у мережі користувачі пишуть, що "після 23 років вставання з колін та процвітання наддержави у росіян нарешті з'явилися гроші купити яйця".

Путін вигадав причину, чому у Росії здорожчали яйця / Відео з акаунта @prof_preobr у соцмережі Х

Путін попрохав про допомогу з яйцями Лукашенка