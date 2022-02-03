Росії догоджати не будуть: Туреччина відмовляється заморожувати продаж зброї Україні

У Туреччині запевняють, що будуть і надалі продавати зброю Україні. Продаж не збираються заморожувати на догоду Росії.

Україна хоче закупити в Туреччини нові ударні БПЛА. Про це заявив глава Управління зв'язків адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун.

До теми Розкритикував західні ЗМІ та підтримав Україну: заяви Ердогана на зустрічі з Зеленським

Військова співпраця між Анкарою та Києвом не спрямована проти Росії і не буде перервана на догоду їй,

– сказав турецький чиновник.

У перелік зброї, яку надалі зможе продавати Україні, Туреччина планує внести й додаткові безпілотні літальні апарати.

Візит президента Туреччини в Україну

Нашу державу 3 лютого відвідав президент Туреччини Реджеп Ердоган. Під час візиту держави уклали договір про вільну торгівлю.

Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган підписали угоду про співпрацю у сфері військових технологій. Згідно з нею, в Україні має з'явитися завод, на якому виготовлятимуть безпілотники Bayraktar.

Також президент Туреччини запевняв, що його країна виконає свої зобов'язання у межах НАТО, якщо Росія вторгнеться в Україну. Водночас, за його словами, пріоритетом є дипломатія.

Ердоган привітав наших воїнів "Слава Україні": дивіться відео