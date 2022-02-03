Росії догоджати не будуть: Туреччина відмовляється заморожувати продаж зброї Україні
3 лютого 2022 , 20:12Читать новость на русском
Джерело:Bloomberg
У Туреччині запевняють, що будуть і надалі продавати зброю Україні. Продаж не збираються заморожувати на догоду Росії.
Україна хоче закупити в Туреччини нові ударні БПЛА. Про це заявив глава Управління зв'язків адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун.
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Військова співпраця між Анкарою та Києвом не спрямована проти Росії і не буде перервана на догоду їй,
– сказав турецький чиновник.
У перелік зброї, яку надалі зможе продавати Україні, Туреччина планує внести й додаткові безпілотні літальні апарати.
Візит президента Туреччини в Україну
- Нашу державу 3 лютого відвідав президент Туреччини Реджеп Ердоган. Під час візиту держави уклали договір про вільну торгівлю.
- Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган підписали угоду про співпрацю у сфері військових технологій. Згідно з нею, в Україні має з'явитися завод, на якому виготовлятимуть безпілотники Bayraktar.
- Також президент Туреччини запевняв, що його країна виконає свої зобов'язання у межах НАТО, якщо Росія вторгнеться в Україну. Водночас, за його словами, пріоритетом є дипломатія.
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