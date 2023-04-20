Замість дров: у Росії дружині окупанта, який воює в Україні, влада подарувала два білети в цирк

20 квітня 2023, 10:00
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Російська влада продовжує замилювати очі своїм жителям, а дружинам окупантів робить "несподівані сюрпризи". Так, нещодавно одній з них привезли два білети в цирк.

Це сталося у російському місті Карачаєво-Черкесії. Дружина загарбника, який воює в Україні, отримала замість дров два білети в цирк. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Росії дружині окупанта подарували білети в цирк

Як виявилось, дружина терориста не має вдома ні душу, ні ванни, а миється вона у лазні. Жінка живе разом з двома інвалідами першої групи та 10-річною дитиною.

Спочатку дружині загарбника обіцяли привезти дрова, однак влада їй подарувала лише два квитки на циркову виставу. До того ж жінці сказали, що дров вона може і не дочекатись.

Голова сільради Сергій Корнєв, який подарував Никифоряк замість дров квитки до цирку, сказав, що дров, можливо, і не буде. Водночас очільник Карачаєво-Черкесії Рашид Темрезов неодноразово зазначав, що допомога сім'ям мобілізованих – пріоритетний напрям дій регіональної влади,
– зазначили у росЗМІ.

Інші кумедні випадки у Росії

  • Раніше у Дагестані родичам загиблих на війні проти України окупантів подарували тортики та квіти. Місцева влада подякувала вбитим горе матерям за синів, які "служили в інтересах батьківщини".
  • У Ленінградській області рідним загиблих на війні до дня російського захисника вітчизни подарували піну для гоління та шампунь.
  • Окрім цього, адміністрація Владивостока вручила дружинам "двохсотих" терористів ковбасні набори.
  • А в селі Алдан-Маадир родині ліквідованого на війні в Україні окупанта віддячили пачкою пельменів.
  • Пропагандисти писали, що мати одного з "двохсотих" мобілізованих поскаржилася адміністрації Красноармійського району на "побутову проблему" – відірвані вітром двері. І "без зайвих розмов" їй встановили нові.

Автор: Софія Ковнір