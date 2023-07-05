У Росії потужний вогонь охопив ТЕЦ: відео з місця події

У російському місті Великому Новгороді 4 липня трапилася потужна пожежа на ТЕЦ. Вогонь охопив територію на площі 2300 квадратних кілометрів.

Росіяни не повідомляють, що спровокувало пожежу

Пожежа виникла на Лузькій ТЕЦ. Була загроза перекидання вогню на сусідні будівлі. Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ, пише 24 Канал.

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На відео з місця події помітно, що пожежа була дуже сильною. У міністерстві надзвичайних ситуацій Росії повідомили, що загоряння трапилося у виробничому приміщення. Яка причина – не повідомляють. Водночас місцеві телеграм-канали написали, щоб перед пожежею було чути сильний вибух.

До гасіння пожежі залучили 30 рятувальників та 9 одиниць пожежної техніки. Трасу, на якій розташована ТЕЦ, довелося перекрити. О 20:36 за місцевим часом вогонь локалізували. За даними відомства, постраждалих немає.

Дивіться відео пожежі на Лузькій ТЕЦ:

У Росії гасили сильну пожежу на ТЕЦ: відео

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