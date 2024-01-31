Про це 24 Каналу наголосив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Санкт-Петербург вже давно не є тиловим містом для росіян.

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"Санкт-Петербург – це місто, до якого може дотягнутися "рука" з боку Сил оборони України і наших відповідних структур", – підкреслив Коваленко.

Дрони у Санкт-Петербурзі

За результатами атаки окупанти відзвітували, буцімто їхня "ПеВеО" збила дрон. Утім, насправді відомо, що БпЛА пошкодив декілька цистерн нафтопереробного заводу "Невський мазут".

"Зараз ми можемо говорити про те, що робиться акцент на створення дефіциту паливно-мастильних матеріалів для російських окупаційних військ. Наприклад, танк Т-72 – це не тільки паливо, це ще й паливно-мастильні матеріали. Лише мастила йому треба для повного завантаження приблизно від 80 до 100 кілограмів. Все це є елементами впливу на боєздатність росіян", – сказав військово-політичний оглядач.

Крім цього, мовиться і військовий транспорт, який перевозить боєприпаси на лінію зіткнення – для цього теж необхідно паливо. Отже, це також впливає і на боєздатність військ безпосередньо на фронті.

"У 2022 – 2023 роках був акцент на артилерії, знищенні складів з боєприпасами. Зараз ми робимо акцент на трошки іншу номенклатуру", – наголосив Коваленко.

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