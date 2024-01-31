Об этом 24 Каналу отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Санкт-Петербург уже давно не является тыловым городом для россиян.

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"Санкт-Петербург – это город, до которого может дотянуться "рука" со стороны Сил обороны Украины и наших соответствующих структур", – подчеркнул Коваленко.

Дроны в Санкт-Петербурге

По результатам атаки оккупанты отчитались, будто их "ПеВеО" сбила дрон. Впрочем, на самом деле известно, что БПЛА повредил несколько цистерн нефтеперерабатывающего завода "Невский мазут".

"Сейчас мы можем говорить о том, что делается акцент на создание дефицита горюче-смазочных материалов для российских оккупационных войск. Например, танк Т-72 – это не только топливо, это еще и горюче-смазочные материалы. Только масла ему надо для полной загрузки примерно от 80 до 100 килограммов. Все это является элементами влияния на боеспособность россиян", – сказал военно-политический обозреватель.

Кроме этого, говорится и военном транспорте, который перевозит боеприпасы на линию соприкосновения – для этого тоже необходимо топливо. Следовательно, это также влияет и на боеспособность войск непосредственно на фронте.

"В 2022 – 2023 годах был акцент на артиллерии, уничтожении складов с боеприпасами. Сейчас мы делаем акцент на немножко другую номенклатуру", – подчеркнул Коваленко.

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