Наша "рука" може дотягнутися: Коваленко проаналізував атаку по Санкт-Петербургу
У ніч на 31 січня російський Санкт-Петербург атакували дрони. Повідомляється, що за операцією стоїть ГУР МО. Це означає, що наші БпЛА можуть діяти на досить значних відстанях.
Про це 24 Каналу наголосив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Санкт-Петербург вже давно не є тиловим містом для росіян.
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"Санкт-Петербург – це місто, до якого може дотягнутися "рука" з боку Сил оборони України і наших відповідних структур", – підкреслив Коваленко.
Дрони у Санкт-Петербурзі
За результатами атаки окупанти відзвітували, буцімто їхня "ПеВеО" збила дрон. Утім, насправді відомо, що БпЛА пошкодив декілька цистерн нафтопереробного заводу "Невський мазут".
"Зараз ми можемо говорити про те, що робиться акцент на створення дефіциту паливно-мастильних матеріалів для російських окупаційних військ. Наприклад, танк Т-72 – це не тільки паливо, це ще й паливно-мастильні матеріали. Лише мастила йому треба для повного завантаження приблизно від 80 до 100 кілограмів. Все це є елементами впливу на боєздатність росіян", – сказав військово-політичний оглядач.
Крім цього, мовиться і військовий транспорт, який перевозить боєприпаси на лінію зіткнення – для цього теж необхідно паливо. Отже, це також впливає і на боєздатність військ безпосередньо на фронті.
"У 2022 – 2023 роках був акцент на артилерії, знищенні складів з боєприпасами. Зараз ми робимо акцент на трошки іншу номенклатуру", – наголосив Коваленко.
Де в Росії горять НПЗ: останні новини
- У ніч на 21 січня в Усть-Лузі пролунали вибухи на НПЗ компанії "Новатек". Росіяни заявляли про пошкодження двох цистерн та насосної станції. Масштабна пожежа палала майже 2 доби.
- Згодом у ніч на 25 січня БпЛА "привітали" нафтопереробний завод у Туапсе. Місцеві чули щонайменше 2 вибухи. Після атаки завод призупинив переробку нафти.
- 30 січня в Калузі на території нафтобази впав безпілотник. А напередодні БпЛА "вітав" російський Ярославль і місцевий НПЗ "Славнефть-ЯНОС".