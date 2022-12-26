Росія задумала відкрити центри підготовки бійців по всій країні за прикладом Чечні

В Росії хочуть відкрити центри підготовки військових по всій країні за аналогією з російським університетом спецназу в Чечні. З такою ініціативою кремлівські посіпаки вже звернулися до президента Росії Володимира Путіна.

Ініціатива вже на столі у диктатора

Зокрема, росЗМІ повідомили, що створити такі центри запропонували віцепрем'єр Росії Юрій Трутнєв і перший заступник керівника адміністрації президента країни-агресора Сергій Кирієнко.

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Ми звернулися до Володимира Володимировича Путіна з пропозицією створити подібні центри підготовки, щоб підготувати хлопців. Тут, у Гудермесі, така робота проведена, вона проведена професійно, і сьогодні Гудермес став центром навчання не лише для Чечні, а й значної частини Росії,

– заявив Трутнєв.

За його словами, центри будуть створюватися за допомогою одного із засновників Російського університету спецназу в Гудермесі Данила Мартинова.

"Завдання цих центрів дуже просте – щоб наша країна ставала сильнішою, і ми якнайшвидше перемогли", – додав Трутнєв.

Ймовірно, в Росії намагаються усіма силами наростити бойову готовність, щоб хоч якось перекрити втрати у війні проти України. Які, до слова, ростуть колосальними темпами. Так, за минулу добу ЗСУ знищили 550 російських окупантів

Як Росія проводить мобілізацію

Окупанти хочуть збільшити своє військо до півтора мільйона одиниць живої сили. Проте британський міністр оборони Бен Воллес каже, що мінімум 50% боєздатності військ Росія втратила.

Мобілізація у Росії стала дуже сенситивною темою. Воно й не дивно, адже це питання торкнулосябагатьох мешканців країни.

Зазначимо, що в Росії мобілізовують і багатодітних, і хворих, і старих. Нещодавно воєнком Тюменської області Олексій Кулічков заявив, що більшість "помилково призваних" за мобілізацією російських військових "самі винні", "мовляв, самі добровільно написали рапорти".

, а загальні бойові втрати їх армії сягнули 102 600 вояк. І це далеко не кінець, поки Росія не прийняла рішення про вивід своїх військ з нашої країни. А якщо вони сподіваються, що такі ось центри їм допоможуть, то дуже помиляються. Нехай краще подивляться на цифри, скільки чоловіків покинуло їх мать-Росію з початку "часткової мобілізації". Чи зеки-вагнерівці уже теж закінчуються?

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