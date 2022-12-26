Росія задумала відкрити центри підготовки бійців по всій країні за прикладом Чечні
В Росії хочуть відкрити центри підготовки військових по всій країні за аналогією з російським університетом спецназу в Чечні. З такою ініціативою кремлівські посіпаки вже звернулися до президента Росії Володимира Путіна.
Ініціатива вже на столі у диктатора
Зокрема, росЗМІ повідомили, що створити такі центри запропонували віцепрем'єр Росії Юрій Трутнєв і перший заступник керівника адміністрації президента країни-агресора Сергій Кирієнко.
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Ми звернулися до Володимира Володимировича Путіна з пропозицією створити подібні центри підготовки, щоб підготувати хлопців. Тут, у Гудермесі, така робота проведена, вона проведена професійно, і сьогодні Гудермес став центром навчання не лише для Чечні, а й значної частини Росії,
– заявив Трутнєв.
За його словами, центри будуть створюватися за допомогою одного із засновників Російського університету спецназу в Гудермесі Данила Мартинова.
"Завдання цих центрів дуже просте – щоб наша країна ставала сильнішою, і ми якнайшвидше перемогли", – додав Трутнєв.Цікаво. Ймовірно, в Росії намагаються усіма силами наростити бойову готовність, щоб хоч якось перекрити втрати у війні проти України. Які, до слова, ростуть колосальними темпами. Так, за минулу добу ЗСУ знищили 550 російських окупантів
Як Росія проводить мобілізацію
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- Мобілізація у Росії стала дуже сенситивною темою. Воно й не дивно, адже це питання торкнулосябагатьох мешканців країни.
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