У Росії хочуть зарахувати фонди та штаб Навального до екстремістських організацій

У Росії московська прокуратура подала позов до суду. У ньому прокурори вимагають визнати штаб та фонди російського опозиціонера Олексія Навального екстремістськими організаціями.

Мовиться про "Фонд боротьби з корупцією", "Фонд захисту прав громадян" і штаб Олексія Навального.

Важливо У штабі Навального відмовились змінити мапу з окупованим Кримом у складі Росії

Прокуратура Москви подала позов до суду після обшуків у "Фонді боротьби з корупцією". Підставою для перевірки назвали "інформацію про порушення".

Прокуратура заявила, що "під прикриттям ліберальних гасел ці організації займаються формуванням умов для дестабілізації соціальної та суспільно-політичної ситуації".

Хто такий Олексій Навальний

Це російський опозиційний політик та активіст, якого у серпні 2020 року отруїли "Новачком". Тривалий час він перебував на лікуванні у Берліні.

Вже у січні 2021 року Навальний вирішив повернутися з Німеччини у Москву. Однак в аеропорту опозиціонера затримали.

Російський суд 2 лютого виніс обвинувальний вирок Навальному через справу "Ів-Роше". Його засудили до 3,5 років позбавлення волі.

У слідчому ізоляторі в Навального погіршився стан здоров'я. Медики наголосили, що без належної допомоги життя ув'язненого політика може бути під загрозою.

"Фонд боротьби з корупцією" Олексій Навальний створив у 2011 році. Це некомерційна організація, яка об’єднує всі проєкти ув'язненого політика. ФБК займається розслідуваннями випадків корупції російських чиновників і керівників держкомпаній.