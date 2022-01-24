У Росії – істерика через ініціативу США перекинути війська в Прибалтику та Східну Європу

Джо Байден роздумує над розміщенням американських військових і техніки у країнах Балтії та Східній Європі. Ця звістка викликала в Росії справжню істерику.

Голова комітету держдуми з оборони Андрій Картаполов зробив дивну заяву про те, що США "нагнітають ситуацію". Про це він повідомив у коментарі російським пропагандистам.

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На цьому політик не зупинився та в істериці погрожував, що "Росія такі дії не залишить без відповіді".

Що відомо про військових США в Європі

Видання The New York Times 24 січня, посилаючись на джерела в адміністрації Джо Байдена, поінформувало, що президент Сполучених Штатів розглядає можливість розмістити декілька тисяч американських військових, а також авіацію і кораблі у країнах Балтії та Східній Європі.

Співрозмовники NYT також вказали, що під час зустрічі 22 січня в заміській резиденції глави держави Кемп-Девіді високопоставлені чиновники Пентагону запропонували Джо Байдену декілька варіантів дій щодо переміщення американських військових ближче до кордону з Росією.

Проте, видання запевнило, що жоден з варіантів не передбачає розміщення військ США в Україні.

Допомога від Штатів для України: коротко

США погодили Україні 200 мільйонів доларів військової допомоги. У її межах Україна отримує зброю. Зокрема, у ніч на 22 січня в Україну доставили 90 тонн летальної зброї із США.

Увечері 23 січня до України прибула друга партія летальної зброї зі США. Літак приземлився близько 19:30 в аеропорту "Бориспіль". Олексій Резніков розповів про 80 тонн вантажу.

Зі Сполучених Штатів приїдуть транспортні вертольоти, які придбали для афганських солдатів.

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