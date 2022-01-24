У Росії – істерика через ініціативу США перекинути війська в Прибалтику та Східну Європу
Джерело:"РИА Новости"
Джо Байден роздумує над розміщенням американських військових і техніки у країнах Балтії та Східній Європі. Ця звістка викликала в Росії справжню істерику.
Голова комітету держдуми з оборони Андрій Картаполов зробив дивну заяву про те, що США "нагнітають ситуацію". Про це він повідомив у коментарі російським пропагандистам.
Читайте також США готують відповідь Росії у разі вторгнення в Україну
На цьому політик не зупинився та в істериці погрожував, що "Росія такі дії не залишить без відповіді".
Що відомо про військових США в Європі
Видання The New York Times 24 січня, посилаючись на джерела в адміністрації Джо Байдена, поінформувало, що президент Сполучених Штатів розглядає можливість розмістити декілька тисяч американських військових, а також авіацію і кораблі у країнах Балтії та Східній Європі.
Співрозмовники NYT також вказали, що під час зустрічі 22 січня в заміській резиденції глави держави Кемп-Девіді високопоставлені чиновники Пентагону запропонували Джо Байдену декілька варіантів дій щодо переміщення американських військових ближче до кордону з Росією.
Проте, видання запевнило, що жоден з варіантів не передбачає розміщення військ США в Україні.Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.
Допомога від Штатів для України: коротко
- США погодили Україні 200 мільйонів доларів військової допомоги. У її межах Україна отримує зброю. Зокрема, у ніч на 22 січня в Україну доставили 90 тонн летальної зброї із США.
- Увечері 23 січня до України прибула друга партія летальної зброї зі США. Літак приземлився близько 19:30 в аеропорту "Бориспіль". Олексій Резніков розповів про 80 тонн вантажу.
- Зі Сполучених Штатів приїдуть транспортні вертольоти, які придбали для афганських солдатів.