У Росії кажуть, що запропонували припинення вогню на окремих ділянках фронту на 2 – 3 дні

Очільник російської делегації у Стамбулі Владімір Мединський заявив, що його сторона нібито запропонувала Україні новий варіант перемир'я. Він нібито може відбутися на окремих ділянках фронту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що розповів Мединський про перемир'я

Владімір Мединський сказав, що Росія запропонувала Україні припинення вогню на 2 – 3 дні на окремих ділянках фронту.

За словами очільника російської делегації на переговорах в Туреччині, припинення вогню має дозволити зібрати тіла загиблих солдатів з лінії фронту.

Мединський також сказав, що очікується, що в новий обмін полоненими між Росією та Україною увійдуть "від 1 000 до 1 200 людей".

Також глава делегації країни-агресорки заявив, що російська сторона "задоволена сьогоднішнім раундом перемовин з Україною".

Окрім того, прихвостень Путіна зауважив, що Росія "в односторонньому порядку передасть Україні 6 тисяч заморожених тіл військовослужбовців".

До слова, минуле "перемир'я", яке оголосив російський диктатор Владімір Путін, тривало від 00:00 у ніч 7 проти 8 травня до 00:00 10 проти 11 травня. Це "припинення вогню" вогню було пов'язане з 9 травням, яке є сакральним святом для країни-агресорки.

Але "перемир'я" Путіна виявилося лише словами. Так, за перші 12 годин так званого "перемир'я" окупанти 734 рази порушили припинення вогню. Ворог обстрілював прифронтові області та атакував по лінії фронту.