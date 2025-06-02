У Росії кажуть, що запропонували припинення вогню на окремих ділянках фронту на 2 – 3 дні
- Росія запропонувала Україні припинення вогню на 2 – 3 дні на окремих ділянках фронту для збору тіл загиблих солдатів.
- Очікується, що в новий обмін полоненими між Росією та Україною увійдуть від 1 000 до 1 200 людей, і Росія передасть Україні 6 тисяч заморожених тіл військовослужбовців.
- Глава російської делегації Владімір Мединський заявив про "задоволення російської сторони" сьогоднішнім раундом перемовин з Україною.
Очільник російської делегації у Стамбулі Владімір Мединський заявив, що його сторона нібито запропонувала Україні новий варіант перемир'я. Він нібито може відбутися на окремих ділянках фронту.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Що розповів Мединський про перемир'я
Владімір Мединський сказав, що Росія запропонувала Україні припинення вогню на 2 – 3 дні на окремих ділянках фронту.
За словами очільника російської делегації на переговорах в Туреччині, припинення вогню має дозволити зібрати тіла загиблих солдатів з лінії фронту.
Мединський також сказав, що очікується, що в новий обмін полоненими між Росією та Україною увійдуть "від 1 000 до 1 200 людей".
Також глава делегації країни-агресорки заявив, що російська сторона "задоволена сьогоднішнім раундом перемовин з Україною".
Окрім того, прихвостень Путіна зауважив, що Росія "в односторонньому порядку передасть Україні 6 тисяч заморожених тіл військовослужбовців".
До слова, минуле "перемир'я", яке оголосив російський диктатор Владімір Путін, тривало від 00:00 у ніч 7 проти 8 травня до 00:00 10 проти 11 травня. Це "припинення вогню" вогню було пов'язане з 9 травням, яке є сакральним святом для країни-агресорки.
Але "перемир'я" Путіна виявилося лише словами. Так, за перші 12 годин так званого "перемир'я" окупанти 734 рази порушили припинення вогню. Ворог обстрілював прифронтові області та атакував по лінії фронту.