У Росії та Криму більшає сімей, діти яких, найімовірніше, затонули разом з "Москвою"

Українські військові 13 квітня ракетами "Нептун" завдали удару по російському крейсеру "Москва". Згодом корабель, на борту якого перебували близько 510 людей, затонув.

Доля декількох сотень членів екіпажу залишається невідомою. Водночас почали з'являтися члени сімей матросів-строковиків, які перебували на судні та "зникли".

Читайте також Як палала і тонула "Москва": з'явилося видовищне відео

Сімей загиблих з'являється більше

Три родини вийшли на контакт із Дмитром Шкребцем, який першим повідомив у соціальних мережах, що його син Єгор служив на "Москві" та пропав після 14 квітня.

Ці сім'ї проживають у тимчасово окупованих Ялті й Алупці та російському Санкт-Петербурзі. Разом з Шкребцем вони подали заяви до "військкомату" Сімферополя з вимогою розповісти, що трапилося з їхніми дітьми.

Крейсер "Москва" потонув: коротко

Ввечері 13 квітня у мережі з'явилася інформація, що крейсер "Москва" горить.

У пропагандистських ЗМІ також повідомляли про це, але не назвали причин інциденту.

Вже 14 квітня в ЗСУ офіційно заявили, що у корабель поцілила українська ракета "Нептун".

Судно "перекинулося та почало тонути". Цьому посприяли ще шторм і потужний вибух.

Вартість "Москви" оцінюють у 750 мільйонів доларів, на борту перебували 510 людей.

Цікаво – світ зацікавився "Нептунами", які потопили "Москву": дивіться відео