У Росії ліквідували "Фонд боротьби з корупцією", який заснував Навальний

Російський "Фонд боротьби з корупцією", що заснував опозиціонер Олексій Навальний, припинив існування як юридична особа. Його визнанали "іноагентом".

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб у Росії зазначили, що ФБК було ліквідовано 31 серпня.

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Що кажуть у Навального

Колишній директор ФБК Іван Жданов зазначив, що після ліквідації фонду написав листа на ім'я міністра юстиції Костянтина Чуйченка. Просили виключити організацію з реєстру некомерційних організацій, що виконують функції "іноагента".

Що таке ФБК? "Фонд боротьби з корупцією" Навальний заснував у 2011 році. ФБК позиціонував себе як некомерційна організація, яка займається антикорупційними розслідуваннями.

Що цьому передувало