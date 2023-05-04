А де ж ППО, – Жданов про величезну кількість "бавовни" в Росії

У Росії останнім часом стає все більш неспокійно. Майже щодня на території країни-агресорки якимось чином падають безпілотники, стаються пожежі та долунають вибухи.

Про це під час стріму на своєму YouTube-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. За його словами, дуже дивно, що обіцянки про безпеку у Росії не виконують.

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"Бавовна" у Росії

Олег Жданов повідомив, що нещодавно у Росії сталася пожежа на аеродромі "Гостилиці", який розташований за 60 кілометрів від Санкт-Петербурга. Росіяни заявилися, що причина загояання – покришки.

"Як покришки могли самі загорітися сказати дуже складно. Я думаю, що це скоріше за все підпал", – пояснив він.

Також військовий експерт розповів, що неподалік Санкт-Петербурга зірвалася та упала опора ліній електропередач. Коли її стали відновлювати, то з'ясувалося, що на двох сусідніх опорах теж є вибухівка з детонаторами.

Це точно не Україна, тому що ми не працюємо по чужій території,

– наголосив він.

За словами Олега Жданова, росіянам не варто скоса дивитися на Україну, а слід шукати причетних серед своїх. Це може бути справа рук учасників руху "Вільна Росія" чи партизанів.

"Те ж саме Брянська область – підриви залізничної дороги", – додав він.

На його думку, цікавої інформації про життя Росії стає все більше.

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Що не так із безпекою у Росії

Олег Жданов зауважив, що неспокійно також і в самій Москві. Зокрема, мовиться про 2 вибухи у Кремлі. Щось схоже на безпілотник вибухнуло над куполом будівлі, внаслідок чого сталася пожежа.

"У радянський час ця будівля виконувала функцію будівлі Верховної Ради СРСР. Хто там зараз засідає – не знаю", – пояснив він.

В інциденті росіяни звинувачують Україну, втім ми до цього не причетні.

"Зараз кожен охочий може придбати ці безпілотники й запускати їх у будь-якій точці та в будь-яке місце в Росії", – зосередив увагу Жданов.

За його словами, мер Москви Сєргєй Собянін не на жарт перелякався і заявив, що несанкціонований запуск БпЛА є правопорушенням і несе за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.

У мене питання як військового: "А де ж ППО? А де ж ті тактичні засоби? А де "Панцир С1", який піднімали краном і ставили на дах адмінбудівель? Де С-400, яка розташована по всій Москві? Де закрите небо?"

– пожартував військовий експерт.

Жданов подякував людям, які дбають про неспокій у Росії.

Святкування 9 травня із родзинкою

Олег Жданов повідомив, що на відео видно, як Червона площа прикрашена до 9 травня.

"До речі, Мавзолей задрапірований – щось Путін його не любить, постійно обходить боком", – зазначив він.

Також росіяни встановили трибуни.

Дуже цікаво, як збирається російське військове командування забезпечувати безпеку такого заходу як парад?

– зазначив він.

Тим паче, що новини про нову "бавовну" у Росії стаються все частіше. Серед останніх повідомлень - падіння безпілотника у Коломній.

"Як кажуть у нас в Одесі: "А шо у нас трапилося?" – поцікавився військовий експерт.

Дійсно, дуже багато дивних речей стається у Росії останнім часом.

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