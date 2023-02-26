Виховання по-російськи: мати змусила доньку чистити зуби водою з туалету
Росія продовжує дивувати своїми вибриками. У Ростовській області мати змусила свою доньку чистити зуби водою з туалету.
Відповідне відео опублікували в російських телеграм-каналах. Якщо росіяни так виховують своїх дітей, то й не дивно, що вони виростають варварами, інформує 24 Канал.
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За що покарали дитину
Горе-матір змусила свою доньку робити ранкові процедури водою з туалету. Найогидніше, що росіянка знімала це все на відео, та ще й виклала ролик у мережу.
Причиною такого покарання є те, що дівчинка лаялась в інтернеті. Її мати це побачила і вирішила, що туалетна вода – найкращий засіб від лайки.
Як зазначають, поліція вже розпочала перевірку у цій справі.
Увага, нецензурна лексика! Мати змусила доньку чистити зуби водою з туалету: дивіться відео 18+
Як влада Росії віддячує сім'ям загиблих окупантів: коротко
- У Ленінградській області рідним загиблих на війні в Україні до дня російського захисника вітчизни подарували піну для гоління та шампунь.
- Також 23 лютого у Дагестані адміністрація Сергокалинського району вручила сім'ям загиблих окупантів квіти та торти.
- Своєю чергою, адміністрація Владивостока віддячила дружинам загиблих російських загарбників ковбасні набори.
- А 17 лютого у селі Алдан-Маадир родині ліквідованого на війні в Україні окупанта віддячили пачкою пельменів. Другий їхній син досі воює у так званій "спецоперації", тож цілком ймовірно, що скоро сім'я отримає другу пачку пельменів.