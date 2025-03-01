Змінить вектор і посадить незгодних: Путін справді може хотіти співпраці зі США

Зближення США та Росії породжує обурення в так званих "z-патріотів". Якщо раніше у Кремлі заявляли, що Сполучені Штати – це вороги, то сьогодні риторика різко змінюється. Низка російських блогерів заговорила про те, що Путін здає Росію Сполученим Штатам.

Російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов в розмові з 24 Каналом висловив думку, що стосовно таких блогерів та низки російських пропагандистів, які зараз критикують відновлення відносин Росії зі США, скоро можуть опинитися за ґратами.

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Чи дійсно Путін готовий налагоджувати відносини з США?

Галлямов наголосив, що, дивлячись на Путіна, який 25 років займався тільки тим, що роздирав на шматки Росію, варто розуміти, що він працює не за ідею, а в інтересах власної кишені та крісла у Кремлі. Низка російських блогерів-пропагандистів дійсно повірила, що в Путіна є ідеологія, що він щиро виступав проти США.

Але, як пояснив політтехнолог, російський диктатор був проти Сполучених Штатів, бо в певний момент вони критикували його за відсутність демократії, підтримували опозицію, вводили санкції за порушення демократичних норм. От тоді США стали ворогом для Путіна, але сьогодні все змінилося, бо президентом став Трамп, який, зі слів Галлямова, сам не любить демократію і точно не буде втручатись в російську внутрішню політику.

Тому всі претензії до США з боку Росії зараз зникли. НАТО, геополітика – це все було формальним приводом, а не реальною причиною негативу. Підстави для війни між США та Росію зникли. Тому Путін щиро готовий розвернутися в бік США,

– зазначив Галлямов.

В Росії збільшиться хвиля репресій

Політтехнолог зауважив, що деякі російські "z-патріоти", як от Артьом Жога, розмріялися і думають, що ідея важливіша за персоналії. Галлямов впевнений, що якщо вони ще не зрозуміли, що в Росії це зовсім не так, то до них прийде ФСБ і їх посадять за ґрати за прикладом Гіркіна.

"Ще треба буде декілька таких історії організувати. Для Путіна це взагалі не проблема. Раніше він садив людей, які були з протилежного флангу (ліберали, прозахідні), але якщо тепер для нього політична загроза є з іншого боку, то він збільшить кількість репресій там, досвід вже є: Гіркіна посадив, Пригожина вбив", – озвучив Галлямов.

Російський опозиційний політтехнолог підсумував, що росіяни втомилися від протистоянь, війни й хочуть, щоб швидше ситуація змінилася, щоб відкрилися кордони й повернулось нормальне життя, яке було в них раніше.

Тому, за його переконанням, люди по типу Жоги зараз своїми висловлюваннями й обуренням щодо відновлення стосунків Росії з США виступають не тільки проти Путіна, а й народу. Понад 90% росіян, як зазначив Галлямов, погодять нормалізацію ситуації в Росії, а невдоволених буде декілька відсотків і вони будуть покарані путінським режимом.