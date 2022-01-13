У Росії не бачать підстав для нового раунду переговорів зі США найближчим часом

Представники Вашингтона та Москви провели перемовини щодо "гарантій безпеки" 10 січня у Женеві. У Кремлі кажуть, що підстав для нового раунду перемовин не бачать.

Про це повідомив заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков. Саме він представляв Росію на перемовинах у Женеві.

За ключовими елементами США кажуть "ні"

Ми пропонуємо постатейно йти текстом, працювати над тим, щоб вивести їх на рівень, коли вони були готові до підписання. Це неможливо на сьогодні, тому що за ключовими елементами цих текстів США та їхні союзники фактично кажуть нам "ні",

– сказав Рябков.

Поки нема згоди щодо "нерозширення НАТО", то в Москві не готові обговорювати інші пункти. Все, окрім питання Альянсу, держава-агресорка називає "вторинним".

Найближчим часом перемовин не може бути

Саме тому Рябков вважає, що найближчим часом проводити нові перемовини немає сенсу. Від Вашингтона Москва чекає не заяв, а підписаних документів.

За великим рахунком нам потрібна реакція з того боку не у формі просто коментарів або усних заяв, а щось звичніше для дипломатів: припустімо, якісь тексти, якісь коментарі, покладені на папір,

– пояснив Рябков.

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Що відомо про перемовини у Женеві:

У Женеві 10 січня заступниця голови Держдепу Венді Шерман проводила перемовини з заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим.

Зустріч тривала у закритому форматі протягом 7 годин.

Рябков заявляв, що наміру нападати на Україну Росія не має.

Проте у Москві наполягають на тому, аби Україну та Грузію не долучали до НАТО.

У Вашингтоні наполягають, що в Альянсі діє "принцип відкритих дверей".

Дивіться про наслідки перемовин Росія – НАТО у WTF: