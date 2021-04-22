Росії не можна довіряти , – Безсмертний про відведення військ Росії від кордонів

Росія пообіцяла відвести свої війська від українського кордону. Втім, це може бути лише одним із інструментів інформаційного тиску.
Джерело:24 канал
Крім цього, про такий намір заявили якраз після виступу Володимира Путіна. Колишній представник України у політичній підгрупі ТКГ Роман Безсмертний вважає, що є кілька чинників, які на це вплинули.
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Він нагадав, що ключовою тезою перебування російських військ як в окупованому Криму, так і на всьому східному кордоні, була ідея їхньої участі у навчаннях "Захід – 2021". Однак, вони назначені на вересень 2021 року.
Аналізуючи останні тези, довіряти російській стороні не можна за будь-яких умов,
– наголосив Безсмертний.
Тож, як він зазначив, раптова поява їхніх військ на кордонах України і їхнє раптове відведення – це справа російської сторони. Однак, за його словами, загальна військово-політична ситуація не змінилася.
"Це означає, що питання безпеки та оборони мають бути забезпечені 365 днів на рік", – сказав Безсмертний.
Інші чинники відведення військ
Втім, політик додав, що цей чинник використовується як "один із інструментів інформаційного тиску" послаблення напруги із європейськими колегами. До того ж США та Москва перебувають у процесі підготовки до зустрічі.
"Мовиться про цілий комплекс речей, які Росія вирішує з точки зору внутрішньої політики та глобальних проблем. Це і визначає поведінку Кремля", – підсумував Безсмертний.
Росія пообіцяла відвести свої війська від українського кордону: дивіться відео
Що відомо про відведення військ Росії від кордонів України:
- Про такий намір відвести війська заявив голова міноборони Росії Сергій Шойгу. Стосується це тих військових частин, які протягом останніх тижнів "пригнали" до кордонів з Україною. За його словами, зміна дислокації війська була "раптовою перевіркою".
- Водночас Володимир Зеленський вже заявив, що відведення військ пропорційно знижує напругу на українському кордоні.
- Натомість в окупованому Криму Кремль влаштував масштабні навчання. Там наразі скупчились 10 тисяч російських військових та бойова техніка, зокрема літаки-бомбардувальники та військові кораблі.
- Водночас нарощування військової присутності відбувається на окупованому Донбасі.