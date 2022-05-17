Росії не вистачає ресурсів для наступу по фронту, – військовий оглядач
Російські окупанти масово гинуть на українській землі. Кількість ворожих армійців, яких відправили брати участь у війні проти України скоротилась на приблизно 45%.
Окрім іншого, окупанти втрачають ще й техніку. Тож ресурсів скоро забракне. Про це 24 каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
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Та кількість батальйоно-тактичних груп, які зараз розташовані на території, недостатня для того, щоб здійснювати наступ по фронту,
– зазначив експерт.
Як він пояснив на цифрах, спроможності для наступу по фронту для однієї БТГ – це від 2 до 4 кілометрів.
Наприклад, у Херсонській області зосереджено 17 цих БТГ, але фронт там проходить на 160 кілометрів. Тож ці батальйонно-тактичні групи просто неспроможні здійснювати ефективний наступ.
Ба більше, вони навіть не здатні утримувати цю територію довгий час. Така ж ситуація й в районі Ізюму та на інших регіонах.
Тож у росіян не вистачає ресурсів для наступу по фронту, є лише ресурс для тимчасово утримування позицій на деяких плацдармах,
– підсумував Коваленко.
Свіжі втрати ворога у цифрах
Станом на 17 травня кількість вбитих російських бійців становить 27 900. Ця цифра не є остаточною, адже підрахувати загиблих у районах активних бойових дій – неможливо.
Крім цього, у росіян не стало й:
- 1 235 танків;
- бойових броньованих машин – 3 009;
- артилерійських систем – 578;
- РСЗВ – 198;
- засоби ППО – 90;
- літаків – 201;
- гелікоптерів – 167;
- автомобільної техніки та цистерни з паливом – 2 109;
- кораблів / катерів – 13;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 436;
- спеціальної техніки – 43;
- крилатих ракет – 97.
Ситуація на фронті: останні новини
- Російські військові продовжують штурмувати українські міста та села. Основні зусилля противник зосередив на Півдні та Сході України.
- Також ворожа армія далі обстрілють Сумську область. Лише протягом 17 травня на Сумщині вже зафіксували понад 70 вибухів.
- Ворог не має переваги у повітрі, але ризик ракетних ударів залишається по всій території України. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
- На півдні України у ночі проти 17 травня українські військові ліквідували щонайменше 20 окупантів. Також ЗСУ знищили техніку та озброєння російських загарбників.
- На Запоріжжі українські захисники вивели з бою близько 50 російських військових. Крім того, вони знищили 20 одиниць ворожої техніки.
- Протягом доби, 16 травня, російські окупанти обстріляли 48 населених пунктів на Сході України. Внаслідок ворожих обстрілів загинули 22 мирних жителі, ще 11 отримали поранення.