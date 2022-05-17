Росії не вистачає ресурсів для наступу по фронту, – військовий оглядач

Російські окупанти масово гинуть на українській землі. Кількість ворожих армійців, яких відправили брати участь у війні проти України скоротилась на приблизно 45%.

Окрім іншого, окупанти втрачають ще й техніку. Тож ресурсів скоро забракне. Про це 24 каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Увага 27 900 знищених окупантів і призупинення переговорів з Росією: основне за 83 день війни

Та кількість батальйоно-тактичних груп, які зараз розташовані на території, недостатня для того, щоб здійснювати наступ по фронту,

– зазначив експерт.

Як він пояснив на цифрах, спроможності для наступу по фронту для однієї БТГ – це від 2 до 4 кілометрів.

Наприклад, у Херсонській області зосереджено 17 цих БТГ, але фронт там проходить на 160 кілометрів. Тож ці батальйонно-тактичні групи просто неспроможні здійснювати ефективний наступ.

Ба більше, вони навіть не здатні утримувати цю територію довгий час. Така ж ситуація й в районі Ізюму та на інших регіонах.

Тож у росіян не вистачає ресурсів для наступу по фронту, є лише ресурс для тимчасово утримування позицій на деяких плацдармах,

– підсумував Коваленко.

Свіжі втрати ворога у цифрах

Станом на 17 травня кількість вбитих російських бійців становить 27 900. Ця цифра не є остаточною, адже підрахувати загиблих у районах активних бойових дій – неможливо.

Крім цього, у росіян не стало й:

1 235 танків;

бойових броньованих машин – 3 009;

артилерійських систем – 578;

РСЗВ – 198;

засоби ППО – 90;

літаків – 201;

гелікоптерів – 167;

автомобільної техніки та цистерни з паливом – 2 109;

кораблів / катерів – 13;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 436;

спеціальної техніки – 43;

крилатих ракет – 97.

Ситуація на фронті: останні новини