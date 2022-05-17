Росії не вистачає ресурсів для наступу по фронту, – військовий оглядач

17 травня 2022 , 19:42
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Російські окупанти масово гинуть на українській землі. Кількість ворожих армійців, яких відправили брати участь у війні проти України скоротилась на приблизно 45%.

Окрім іншого, окупанти втрачають ще й техніку. Тож ресурсів скоро забракне. Про це 24 каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. 

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Та кількість батальйоно-тактичних груп, які зараз розташовані на території, недостатня для того, щоб здійснювати наступ по фронту,
– зазначив експерт. 

Як він пояснив на цифрах, спроможності для наступу по фронту для однієї БТГ – це від 2 до 4 кілометрів.

Наприклад, у Херсонській області зосереджено 17 цих БТГ, але фронт там проходить на 160 кілометрів. Тож ці батальйонно-тактичні групи просто неспроможні здійснювати ефективний наступ.

Ба більше, вони навіть не здатні утримувати цю територію довгий час. Така ж ситуація й в районі Ізюму та на інших регіонах. 

Тож у росіян не вистачає ресурсів для наступу по фронту, є лише ресурс для тимчасово утримування позицій на деяких плацдармах,
– підсумував Коваленко. 

Свіжі втрати ворога у цифрах

Станом на 17 травня кількість вбитих російських бійців становить 27 900. Ця цифра не є остаточною, адже підрахувати загиблих у районах активних бойових дій – неможливо.

Крім цього, у росіян не стало й:

  • 1 235 танків;
  • бойових броньованих машин – 3 009;
  • артилерійських систем – 578;
  • РСЗВ – 198;
  • засоби ППО – 90;
  • літаків – 201;
  • гелікоптерів – 167;
  • автомобільної техніки та цистерни з паливом – 2 109;
  • кораблів / катерів – 13;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 436;
  • спеціальної техніки – 43;
  • крилатих ракет – 97.

Ситуація на фронті: останні новини

  • Російські військові продовжують штурмувати українські міста та села. Основні зусилля противник зосередив на Півдні та Сході України.
  • Також ворожа армія далі обстрілють Сумську область. Лише протягом 17 травня на Сумщині вже зафіксували понад 70 вибухів.
  • Ворог не має переваги у повітрі, але ризик ракетних ударів залишається по всій території України. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
  • На півдні України у ночі проти 17 травня українські військові ліквідували щонайменше 20 окупантів. Також ЗСУ знищили техніку та озброєння російських загарбників.
  • На Запоріжжі українські захисники вивели з бою близько 50 російських військових. Крім того, вони знищили 20 одиниць ворожої техніки.
  • Протягом доби, 16 травня, російські окупанти обстріляли 48 населених пунктів на Сході України. Внаслідок ворожих обстрілів загинули 22 мирних жителі, ще 11 отримали поранення.
Автор: Аліна Оліховська