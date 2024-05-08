У Росії дід на "Волзі" влетів в автобус з окупантами: автівка вибухнула, багато поранених
У Росії сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої поранення зазнала низка окупантів, які поверталися додому з України. Як повідомляють росЗМІ, "замах" на загарбників здійснив пенсіонер на "Волзі".
На днях у Воронезькій області зіткнулися легковик та автобус. Один чоловік загинув, дев'ять постраждали.
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Не доїхали додому
Зазначається, що "Волга", за кермом якої перебував 69-річний житель села Попівка, влетів в автобус з окупантами.
Внаслідок удару автівка вибухнула, а автобус із військовими перекинувся та впав у кювет.
Водій "Волги" загинув на місці. Ще 9 військовослужбовців отримали поранення – їх госпіталізували.
Відомо, що автобус віз 32 військових – контрактників та мобілізованих – з війни в Україні до Уфи.
У мережу потрапив момент ДТП. На відео видно полум'я після зіткнення та вибух. Місцева мешканка, яка фільмувала інцидент, зауважила, що номер від машини відлетів аж на її подвір'я.
Момент зіткнення у Воронезькій області: дивіться відео
Автобус злетів у кювет: дивіться відео
ДТП у Росії: останні випадки
- У центрі Москви автомобіль росгвардії потрапив у ДТП. Окупанти збили 50-річну жінку. Як повідомили у мережі, авто з окупантами начебто намагалося уникнути зіткнення з таксі, яке різко змінило смугу. Після цього позашляховик вилетів на тротуар, збив 50-річну жінку та врізався у стовп.
- У Ярославській області потяг зіткнувся із рейсовим автобусом. Щонайменше 7 людей загинули. Як виявилося, диспетчер переїзду перебував на робочому місці у стані алкогольного сп'яніння. Саме він допустив автобус на переїзд, піднявши шлагбаум для в'їзду та подаючи дозвільні сигнали.
- У Смоленській області впав Панінський міст, коли по ньому рухалися дві машини – вантажівка та легковик. Чотири прольоти обвалилися над залізничними коліями. Внаслідок падіння мосту одна жінка, яка перебувала у легковому авто, загинула. Ще 6 людей поранені, 5 госпіталізували.
- ЗМІ писали, що загибла жінка їхала за дитиною до дитячого садка. Її чоловік воює за Путіна в Україні.