У Росії зростають побоювання на тлі підготовки до 9 травня: Reuters назвало, що турбує Кремль

Росія готується провести щорічний парад до "Дня Перемоги" на Червоній площі в умовах особливо посиленої безпеки після серії атак безпілотників. Особливі побоювання нібито виникли після того, як невідомий дрон "атакував" резиденцію Путіна в Кремлі – символічне серце російської держави.

"День Перемоги" є ключовою річницею для Владіміра Путіна, який часто нагадує про дух і жертовність, що допомогли Радянському Союзу перемогти нацистську Німеччину у 1945 році, щоб розпалити почуття патріотизму в росіян, особливо після початку того, що він називає "спеціальною військовою операцією" в Україні.

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Занепокоєння росіян зросло за останній тиждень

"Але кілька російських регіонів вже згорнули заходи, посилаючись на побоювання, що вони можуть стати мішенню для проукраїнських диверсантів. А в Москві на репетиції параду було задіяно менше військових і менше військової техніки, хоча жителі міста хотіли, щоб він відбувся, як завжди", – зазначають у Reuters.

Як мовиться у повідомленні, занепокоєння росіян щодо безпеки зросло за останній тиждень після атак безпілотників на паливні склади і вантажні потяги, а також після численних вибухів у тимчасово окупованому Росією Криму.

У Путіна пов'язують так звану "атаку" на Кремль, яка сталася рано-вранці 3 травня, з парадом до "Дня Перемоги", який проходить під стінами резиденції. У Кремлі назвали цю атаку спробою вбивства Путіна, що було відкинуто Україною та її західними союзниками.

Москва також звинуватила Київ і Захід у вибуху автомобіля 6 травня, внаслідок якого було поранено відомого російського націоналістичного письменника Захара Прілєпіна.

У Києві вважають, що Росія активізується у Бахмуті перед 9 травня

Цьогорічна річниця припадає на час, коли продовжують зростати російські втрати у війні в Україні, яка триває вже 15 місяць, напередодні запланованого Україною контрнаступу з метою відвоювання окупованих територій.

Київ заявив, що очікує активізації зусиль російських військ із захоплення зруйнованого Бахмута напередодні святкування "Дня Перемоги" в Москві.

За радянських часів святкування "Дня Перемоги" було більш стриманим, з акцентом на вшануванні ветеранів та їхніх величезних жертв, які закарбувалися в народній пам'яті росіян старшого покоління.

"Починаючи з 2008 року, за часів Путіна, річниця все частіше стає приводом для відшліфовування образу посткомуністичної Росії, відновленої до величі минулих років", – резюмували в Reuters.